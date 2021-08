A distanza di nemmeno due mesi dall’ultimo notevole aumento di smartphone supportati da Google ARCore (ora divenuto Google Play Services per AR) il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha aggiunto il supporto ad altre decine di device.

Ricordiamo che Google Play Services per AR è la soluzione studiata da Google per rendere molto più semplice agli sviluppatori la creazione di app che si basano sulla Realtà Aumentata ed è per questo motivo che con una certa continuità l’elenco dei dispositivi supportati in via ufficiale dalla piattaforma viene allungato.

L’elenco dei nuovi smartphone supportati da Google Play Services per AR

Come apprendiamo da Android Police, l’elenco dei nuovi smartphone che supportano ufficialmente la libreria comprende ben 30 modelli:

ASUS ZenFone 8

Lenovo Tab P11 5G

Lenovo Yoga Tab 11

LG VELVET 2 Pro

Motorola Moto g stylus 5G

Motorola Moto g(40) fusion

Motorola Moto g(60)

Motorola Razr (2020)

OnePlus Nord CE

OnePlus Nord N200 5G

OPPO Reno 5

Realme GT 5G

Realme GT Neo

Realme 8 5G

Samsung Galaxy F22

Samsung Galaxy M32

Galaxy M32 Sharp Leitz Phone1

Sony Xperia 5 III

Sony Xperia 10 III

Vivo I2011

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi Note 11 Lite

Xiaomi POCO X3 Pro

Xiaomi Redmi K40

Xiaomi Redmi K40 Gaming

Xiaomi Redmi 10X 4G

Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi Note 10S

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max

Tra queste nuove aggiunte vi sono sia modelli piuttosto popolari anche nel nostro mercato che device che difficilmente arriveranno da noi, sia smartphone di fascia alta (come ASUS ZenFone 8 e Xiaomi Mi 11 Ultra) che modelli piuttosto economici (come ad esempio Samsung Galaxy M32 o OnePlus Nord N200 5G).

Potete trovare l’elenco di tutti i dispositivi supportati da Google Play Services per AR sulla pagina dedicata.

