L’SDK di Google ARCore (ora divenuto Google Play Services per AR) rende molto più semplice agli sviluppatori la creazione di applicazioni che si basano sulla Realtà Aumentata ed è proprio per tale motivo che il colosso di Mountain View di tanto in tanto allunga l’elenco dei dispositivi supportati in via ufficiale dalla piattaforma.

Ebbene, nelle scorse ore il gruppo di device supportati ha dato il benvenuto ad alcune decine di nuovi modelli (che si vanno così ad aggiungere ai 24 di fine aprile), inclusi alcuni degli smartphone più popolari tra quelli lanciati negli ultimi mesi.

Google ARCore supporta 30 nuovi device

Questo è l’elenco dei nuovi dispositivi supportati in via ufficiale da Google ARCore:

Infinix Mobile Note 10 Pro

Kyocera Torque 5G

Lenovo Lenovo Tab P11 Pro

LitByLeia Lume Pad

LG Stylo 7

Motorola moto g(50)

Motorola moto g(100)

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OPPO Reno 6 Pro+ 5G

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy A72

Galaxy A72 Samsung Galaxy Quantum2

Galaxy Quantum2 Samsung Galaxy Tab S7+ Lite

Galaxy Tab S7+ Lite Sharp AQUOS R6

Sony Xperia 1 III

Tecno Camon 17 Pro

Tecno Phantom X Pro

Tecno Pova 2

Vinsmart Aris Pro

Vivo V2041

Vivo V2045

Vivo V2046

Vivo V2050

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi Note 11 Lite 5G

Xiaomi Redmi Note 10

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Zebra ET56 10″ Enterprise Tablet

Ricordiamo che tutti questi device sono stati appositamente certificati dal team di Google attraverso un processo specifico che conferma le prestazioni della fotocamera, dei sensori di movimento e della CPU: un telefono ARCore certificato, infatti, ha accesso alla libreria degli animali in 3D di Google sul motore di ricerca dell’azienda e a Playground (disponibile sul Google Play Store) ed è stato testato per funzionare in modo corretto con questo tipo di servizi.

Potete trovare l’elenco integrale dei dispositivi supportati da Google ARCore sulla pagina dedicata.

