Mentre continuano le proposte degli Imperdibili, ancora valide fino a lunedì mattina, su eBay arrivano i Mi Days con tante offerte dedicate al mondo Xiaomi. Troviamo tanti prodotti Xiaomi, Redmi e POCO con ribassi del 15% grazie al nuovo apposito coupon: scopriamo insieme come sfruttarlo.

15% di sconto sui prodotti Xiaomi con il nuovo coupon eBay

Il nuovo coupon eBay può essere utilizzato una sola volta per utente fino a uno sconto massimo di 50 euro ed è valido fino alle 23:59 del 18 agosto 2021. Utilizzarlo è semplicissimo: basta aggiungere uno dei prodotti aderenti all’iniziativa al carrello e digitare MIDAYSAGO21 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali prima di procedere all’acquisto.

Ecco qualche prodotto Xiaomi ideale per sfruttare il coupon eBay (prezzo già scontato):

Questi erano solo alcuni esempi su come utilizzare il codice sconto eBay. Se volete scoprire tutti i prodotti Xiaomi acquistabili in offerta sul sito potete seguire il link qui in basso.

Potrebbe interessarti: recensione POCO M3 Pro 5G