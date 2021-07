Le offerte eBay arrivano anche questo lunedì e raddoppiano, restando a disposizione per due settimane insieme a un nuovo coupon dedicato a smartphone e smartwatch. Scopriamo insieme gli sconti migliori concentrandoci sugli smartphone Android.

Le migliori offerte Android di eBay (26 luglio – 9 agosto 2o21)

Le offerte eBay che stiamo per vedere sono valide da oggi, 26 luglio, fino alle 7:59 del 9 agosto 2021, mentre il nuovo coupon resta disponibile per qualche ora in meno, fino alle 23:59 dell’8 agosto 2021. Prima di scoprire i dettagli di quest’ultimo, diamo un’occhiata agli sconti più interessanti degli Imperdibili eBay di queste due settimane.

Offerte smartphone Android eBay

Disponibile il nuovo coupon PITSMART21 per smartphone e smartwatch

Il nuovo coupon si aggiunge a quelli ancora attivi e consente di risparmiare l’8% su una selezione di smartphone e smartwatch, fino a un massimo di 50 euro di ribasso. Per sfruttarlo è sufficiente digitare PITSMART21 all’interno del campo dedicato in fase di acquisto, dopo aver aggiunto al carrello uno o più prodotti disponibili a questa pagina.

Per scoprire tutte le offerte degli Imperdibili eBay di queste due settimane potete seguire il link qui in basso.

