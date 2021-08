Se non avete ancora mai acquistato uno smart display e siete alla ricerca di una offerta per farlo, non lasciatevi sfuggire l’occasione di acquistare Google Nest Hub in offerta su Unieuro al prezzo di 44,99 euro invece di 89,99 euro, con uno sconto pari al 44%.

Uno sconto del 44% sul prezzo standard

Con un design minimal ma molto accattivante, lo smart display di Google monta un display da 7 pollici fissato si un piedistallo in tessuto. Superiormente trova posto il sensore per la luminosità automatica mentre sul retro è presente il bilanciere audio e il tasto per attivare/disattivare il microfono.

Perfettamente integrato con Google Assistant e tutte le sue innumerevoli funzioni, Google Nest Hub è ideale anche come hub centrale per gestire eventuali dispositivi smart installati a casa propria come termostati, videocamere smart, luci smart e molto altro. Lo speaker integrato lo rende ideale anche per la fruizione di contenuti multimediali come video (su YouTube) e brani audio (su YouTube Music), oppure per controllare rapidamente le previsioni meteo o le condizioni del traffico prima di salire in macchina per andare a lavoro.

Infine, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdere l’occasione di acquistare tanti prodotti del mondo hi-tech con le offerte selezionate dalla nostra redazione.

Acquista Google Nest Hub in offerta su Unieuro