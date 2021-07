Oggi Xiaomi India ha lanciato in crowdfunding il nuovo power bank Mi Power Bank Hyper Sonic che consente di ricaricare più dispositivi contemporaneamente, inclusi smartphone, notebook e altri accessori.

Caratteristiche di Mi Power Bank Hyper Sonic

Il nuovo power bank di Xiaomi racchiude un’enorme batteria da 20.000 mAh e presenta un design nero opaco di alta qualità realizzato in policarbonato e materiale ABC.

La caratteristica distintiva di Mi Power Bank Hyper Sonic è il supporto per la ricarica rapida. L’accessorio offre fino a 50 W di ricarica rapida per gli smartphone e fino a 45 W tramite USB PD 3.0 per i notebook.

Il power bank è dotato di tre porte, due USB-A e una USB-C, che permettono di caricare più dispositivi contemporaneamente. Xiaomi afferma che la batteria da 4.500 mAh di Mi 11X può essere caricata completamente in appena 1 ora e 5 minuti utilizzando questo power bank, mentre un laptop come Lenovo L480 impiega circa 2 ore e 27 minuti per passare da zero a 100% di carica.

Il power bank impiega fino a 3 ore e 50 minuti per caricarsi completamente utilizzando un caricabatterie rapido compatibile, inoltre offre una modalità a basso consumo, attivabile premendo due volte il pulsante di accensione, utile per ricaricare cuffie, smartwatch, smartband, ecc.

Il power bank include vari algoritmi di protezione della batteria per tutelare i dispositivi da cortocircuiti, sbalzi di tensione e surriscaldamenti.

Prezzi e disponibilità di Mi Power Bank Hyper Sonic

Mi Power Bank Hyper Sonic è disponibile al prezzo di crowdfunding di 3,499 rupie (circa 40 euro) sul sito Web di Xiaomi India. La campagna sarà aperta per 15 giorni con un obiettivo di 2.500 unità. Le spedizioni inizieranno dal 15 settembre.