Dovrebbe mancare davvero poco alla presentazione di MIUI 13, la nuova versione della personalizzazione degli smartphone Xiaomi che dovrebbe essere presentata nel mese di agosto. Inizialmente la nuova ROM sarà riservata ai modelli cinesi, mentre per quella globale sarà necessario attendere qualche settimana in più.

Le novità di MIUI 13

Ecco perché le anticipazioni che vi riportiamo sono relative alla versione cinese di MIUI e potrebbero non trovare riscontro nelle versioni globali della ROM. Alcune novità sono già state anticipate nelle scorse settimane, come il grande aggiornamento di Mi File Manager o la Extended RAM che utilizzerà una parte della memoria interna come memoria swap, per velocizzare le operazioni dello smartphone.

Tra le novità di MIUI 13 troviamo Gesture Turbo 2.0, per rendere più fluide le animazioni delle varie gesture, Small Window che dovrebbe consentire di gestire al meglio le finestre galleggianti, una funzione su cui gli OEM non hanno mai lavorato particolarmente.

Novità in arrivo anche per il Control Center, con i controlli multimediali che saranno spostati dal pannello delle notifiche al Centro di Controllo. Natural Touch 2.0 invece utilizzerà il feedback aptico per migliorare la risposta al tocco e fornire un’esperienza d’uso più coinvolgente.

Va detto che nessuna delle novità anticipate è stata confermata ufficialmente dal team di sviluppo di MIUI né da parte di Xiaomi. Non ci resta che rimanere in attesa di una comunicazione ufficiale da parte del colosso cinese, relativa alla data di presentazione della nuova interfaccia.