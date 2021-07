È anche oggi tempo di aggiornamenti in casa Samsung e ASUS, un chiaro, palese indizio di come continui il lavoro delle aziende impegnate a migliorare i propri smartphone e ad offrire ai suoi utenti un’esperienza il più soddisfacente possibile. Ecco quali smartphone sono stati aggiornati in queste ultime ore e quali sono le novità introdotte da ciascun update.

ASUS ROG Phone 3

ASUS ROG Phone 3 è pronto a ricevere – e a quanto pare, anche in Italia – il tanto atteso aggiornamento ad Android 11, naturalmente in versione stabile, sotto le spoglie dell’ultima RogUI: sono presenti tutte le nuove funzionalità introdotti da Android 11, prima fra tutte il supporto al nuovo menù “Conversazioni” che raggruppa tutte le notifiche derivanti dalle app di messaggistiche e alle “Bubbles” che permette di ridurre una conversazione a una “bolla flottante”. Ciliegine sulla torta sono i vari miglioramenti a livello di privacy e di sicurezza.

Samsung Galaxy A52 e Galaxy A72

Samsung Galaxy A52 e Galaxy A72 stanno per ricevere, anche in Europa, un nuovo aggiornamento software che introduce, oltre alle ultime patch di sicurezza Android di luglio 2021, anche taluni miglioramenti al comparto fotografico – già di alto livello – di entrambi i dispositivi: in particolare, è stata incrementata la stabilità, la nitidezza, la qualità delle foto scattate ed aggiunta l’opzione per migliorare in automatico le immagini.

Samsung Galaxy A50, Galaxy A51 e Galaxy A71

L’aggiornamento per Samsung Galaxy A50, Galaxy A51 e Galaxy A71, non ancora rilasciato per gli utenti del Belpaese, ha un peso di circa 200 MB e include, oltre a piccoli miglioramenti a livello di velocità e stabilità, le patch di sicurezza di luglio 2021, ovvero le più recenti. Fa, senz’altro, piacere constatare che l’azienda si impegni a rilasciare le misure tese a garantire la sicurezza su Android, anche su dispositivi non recenti.