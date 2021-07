È il momento di accogliere tre nuovi smartphone nella grande famiglia Android: sono infatti ufficiali Samsung Galaxy M21 2021 Edition e la coppia composta da Realme GT Master Edition e Realme GT Master Edition Explorer, tutti e tre già protagonisti di alcune indiscrezioni nei giorni scorsi.

Samsung Galaxy M21 2021 Edition è ufficiale: specifiche e funzionalità

Iniziamo da Samsung Galaxy M21 2021 Edition, uno smartphone che può contare su ben pochi cambiamenti rispetto al modello dello scorso anno. Il dispositivo è stato presentato in India e dispone praticamente della stessa scheda tecnica di Galaxy M21: gli unici cambiamenti riguardano il design della parte posteriore e il sensore Samsung ISOCELL GM2 da 48 MP, che prende il posto del GM1 del “vecchio” modello. Lo smartphone viene inoltre lanciato con Android 11 (l’aggiornamento è comunque disponibile per il modello 2020).

Ecco le specifiche tecniche complete di Samsung Galaxy M21 2021 Edition:

display da 6,4 pollici Infinity-U Super AMOLED Full HD+ (2340 x 1080 pixel), con 420 nit di luminosità massima e vetro Corning Gorilla Glass 3

CPU Exynos 9611 octa core a 10 nm con GPU Mali-G72 MP3

4 o 6 GB di RAM LPDDR4X e 64 o 128 GB di memoria interna UFS 2.1 espandibile con microSD fino a 512 GB

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Samsung ISOCELL GM2 da 48 MP con apertura f/2.0, sensore ultra-grandangolare da 8 MP con FoV di 123 gradi e apertura f/2.2, sensore per la profondità da 5 MP con apertura f/2.2

fotocamera frontale da 20 MP con apertura f/2.0

sensore di impronte posteriore

connettività: Dual SIM Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, accelerometro, giroscopio, bussola, USB Type-C, porta per jack audio da 3,5 mm, radio FM, Dolby Atmos

batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida a 15 W

Android 11 con One UI

Realme GT Master Edition e Realme GT Master Edition Explorer ufficiali

Altri due smartphone Android sono stati ufficialmente presentati quest’oggi: si tratta di Realme GT Master Edition e di Realme GT Master Edition Explorer, che hanno visto la luce in Cina. I due dispositivi si differenziano sia per il design, sia per le specifiche tecniche (soprattutto).

Ecco la scheda tecnica di Realme GT Master Explorer Edition:

display OLED da 6,55 pollici Full-HD+ a 120 Hz con sensore d’impronte integrato

SoC Qualcomm Snapdragon 870 octa core a 7 nm con GPU Adreno 650

8 o 12 GB di RAM LPDD5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (Sony IMX 766 con apertura f/1.88, OIS), ultra-grandangolare da 16 MP (119° e f/2.2) e macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 32 MP (Sony IMX 615, f/2.45)

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Galileo, NFC, USB Type-C

speaker stereo con Dolby Atmos e Hi-Res Audio

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 65 W

Android 11 con Realme UI 2.0

dimensioni di 159,9 x 72,5 x 8/8,8 mm, peso di 183,5/185 g

La scheda tecnica di Realme GT Master Edition si differenzia praticamente su tutta la linea: cambiano dimensioni del display, SoC, comparto fotografico e non solo: ecco tutte le specifiche.

display OLED da 6,43 pollici Full-HD a 120 Hz con luminosità fino a 1000 nit e sensore d’impronte integrato

SoC Qualcomm Snapdragon 778G octa core a 6 nm con GPU Adreno 642L

8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (f/1.8), ultra-grandangolare da 8 MP (119° e f/2.2) e macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 32 MP con sensore Sony IMX 615 (f/2.45)

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Galileo, NFC, USB Type-C

Super linear speaker con Hi-Res Audio

batteria da 4300 mAh con ricarica rapida a 65 W

Android 11 con Realme UI 2.0

dimensioni di 159,2 x 73,5 x 8 mm, peso di 174/178 g

Prezzi e uscita di Samsung Galaxy M21 2021 Edition, Realme GT Master Edition e Realme GT Master Edition Explorer

Samsung Galaxy M21 2021 Edition sarà disponibile all’acquisto in India dal 26 luglio 2021 nelle colorazioni Artic Blue e Charcoal Black ai seguenti prezzi:

4-64 GB – 12499 rupie (circa 142 euro)

6-128 GB – 14499 rupie (circa 165 euro)

Realme GT Master Edition viene lanciato in Cina al prezzo di 2399 yuan (315 euro, versione 8-128 GB) e 2599 yuan (341 euro, 8-256 GB), Realme GT Master Edition Explorer viene invece proposto a 2799 yuan (367 euro, 8-128 GB) e 3099 yuan (407 euro, 12-256 GB) per un periodo limitato (poi 100 yuan in più).

Per il momento non abbiamo informazioni riguardanti l’eventuale commercializzazione europea dei tre smartphone: ovviamente vi terremo aggiornati al riguardo, quindi continuate a seguirci.

