Molti produttori di smartphone sono soliti lanciare lo stesso dispositivo con più nomi per mercati diversi, oppure utilizzano lo stesso nome per dispositivi diversi per vari mercati e persino due o più nomi per lo stesso dispositivo nello stesso mercato.

Samsung non sembra voler essere da meno di Xiaomi in questo senso e risponde alla follia con il modello Galaxy M21 2021 Edition.

Si tratta di uno smartphone già individuato in Google Play Console che ha rivelato solo il suo numero di modello, ma ora una nuova fuga di notizie offre la possibilità di partecipare al gioco delle differenze rispetto a Samsung Galaxy M21 lanciato l’anno scorso.

Samsung Galaxy M21 2021 Edition è identico a Galaxy M21

Se la fonte si rivelerà veritiera Samsung Galaxy M21 2021 Edition si differenzierà dal modello dello scorso anno solo per la versione Android preinstallata.

Samsung Galaxy M21 è stato lanciato con Android 10, mentre Galaxy M21 2021 Edition verrà lanciato con Android 11, tuttavia il modello del 2020 ha già ricevuto l’aggiornamento ad Android 11, quindi si tratta del medesimo smartphone a tutti gli effetti, a parte il nome.

Supponiamo che il colosso sudcoreano intenda rilanciare sul mercato Samsung Galaxy M21, ma senza ritoccare alcuna specifica e nemmeno proporre nuove colorazioni.

Come accaduto per il modello dello scorso anno Samsung Galaxy M21 2021 Edition dovrebbe fare il suo debutto in India. La data di uscita non è ancora nota, ma onestamente non c’è motivo di aspettarla con trepidazione.