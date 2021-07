Sono sempre più le aziende che si rivolgono ad Amazon per i propri acquisti, saltando quindi i rivenditori tradizionali per sfruttare le grandi disponibilità e le offerte spesso imbattibili del colosso dell’e-commerce. Per semplificare gli acquisti da parte delle aziende, ma anche dei piccoli professionisti con partita IVA, arriva l’app Amazon Business, che porta nuove funzioni pensate appositamente per questa tipologia di attività.

Amazon Business sbarca sul Play Store

La nuova applicazione è stata pensata espressamente per semplificare la gestione dei flussi aziendali, con la possibilità di impostare preferenze di acquisto, limitazioni di spesa e cicli di approvazione. Diventa semplice condividere i link dei prodotti preferiti con i membri del proprio team sia tramite email che SMS, per snellire i processi decisionali di acquisto.

Grazie a una serie di promozioni esclusive per gli utenti business le aziende potranno risparmiare fino al 10% su prodotti per l’ufficio, forniture IT e tanto altro, sfruttando la consegna gratuita con il piano Business Prime e pianificando le date di consegna, per andare incontro al meglio alle proprie necessità, senza trovarsi con troppi prodotti o con il rischio di riceverli in ritardo.

Anche i liberi professionisti, o le piccole attività, potranno finalmente tenere separati gli acquisti personali da quelli aziendali, evitando problemi con il fisco o con l’Ufficio delle Entrate, per una gestione ottimizzata degli acquisti. Attraverso l’app Amazon Business sarà possibile ricevere notifiche push relative alla spedizione degli ordini effettuati o alle richieste di approvazione degli acquisti, per essere sempre operativi durante la giornata lavorativa, anche quando non siete in ufficio.

Grazie alla nuova app è inoltre possibile impostare delle restrizioni per determinate categorie, evitando che venga utilizzato l’account aziendale per acquisti personali non idonei. È inoltre presente una funzione che consente di effettuare una scansione dei codici a barre o di fotografare i prodotti per confrontare i prezzi e controllare la disponibilità, per essere certi di acquistare al miglior prezzo sul mercato rispettando anche le tempistiche aziendali.

L’applicazione è disponibile sul Play Store utilizzando il badge sottostante, mentre i clienti iOS possono scaricare l’app da questo indirizzo.