Instagram sta sperimentando un avviso nella parte superiore dei feed degli utenti che li incoraggia a controllare le funzionalità che sono disponibili su Facebook e non sul social delle foto.

In una nota un portavoce spiega che l’azienda sta testando un modo per far conoscere alle persone che hanno collegato i loro account Instagram a Facebook le funzionalità disponibili solo in quest’ultima, come trovare un lavoro o l’anima gemella, acquistare e vendere beni o aggiornarsi sulle ultime notizie.

Instagram continua a pubblicizzare Facebook

Non è il primo tentativo di Facebook di non farsi cannibalizzare da Instagram, in quanto l’azienda ha costantemente avvicinato le due app incoraggiando gli utenti a collegare i loro rispettivi account.

Un libro pubblicato l’anno scorso ha riferito che Mark Zuckerberg era geloso del successo di Instagram e temeva che l’app per la condivisione di foto potesse danneggiare Facebook, al punto che le tensioni tra lui e i fondatori dell’app alla fine hanno portarono alla loro partenza nel 2018.

Facebook sottolinea che solo un piccolissimo gruppo di utenti di Instagram che hanno precedentemente scelto di collegare i propri account vedrà questi messaggi che invitano a non dimenticarsi del social principale.

Anche se la sperimentazione non dovesse mai espandersi, è chiaro che l’azienda intende ancora spingere gli utenti di Instagram a trascorrere più tempo su Facebook.