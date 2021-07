Torniamo a occuparci di emoji proprio nella giornata che festeggia questo simpatico modo per esprimere le proprie emozioni, che negli anni ha conquistato anche gli italiani, così come risulta da una ricerca commissionata da Samsung.

Solitamente una nuova versione di Android significa anche nuove faccine e il team di Google ci ha già fornito un assaggio di ciò che dovremo attenderci con Android 12 (sono 992 gli emoji che il colosso di Mountain View ha provveduto ad aggiornare e migliorare).

Così come apprendiamo, il team di Google ha svelato alcuni interessanti dettagli su ciò che ci dovremo attendere nei prossimi mesi per quanto riguarda gli emoji, che assumeranno un aspetto più piatto, con meno sfumature e un miglioramento dei contrasti, il tutto con un look che dovrebbe sembrare nel complesso più moderno.

A seguire alcuni emoji nella versione aggiornata che sarà implementata in Android 12:

Previous Next Fullscreen

Google cambia il modo di implementazione dei nuovi emoji

Ma il team di Google ci ha tenuto a precisare che questi nuovi emoji non sono in arrivo soltanto su Android 12, in quanto il colosso di Mountain View ha iniziato a implementarli anche nei principali prodotti dell’azienda, come Gmail, Chrome OS, Google Chat e YouTube Live Chat.

Inoltre, Google sta introducendo un grande (e molto atteso) cambiamento nel modo in cui le nuove faccine vengono implementate sui device Android: invece di sfruttare gli aggiornamenti di sistema, il colosso di Mountain View ha deciso di separare gli emoji dall’OS e integrarli come parte dei Google Mobile Services (in particolare in Play Services).

Il nuovo sistema di implementazione dovrebbe consentire agli sviluppatori di applicazioni di integrare i nuovi emoji con più semplicità e, allo stesso tempo, dovrebbe garantire agli utenti di ritrovarli con sempre più frequenza e ciò senza la necessità di attendere che il proprio smartphone venga aggiornato all’ultima versione disponibile di Android.

Una rivoluzione tanto attesa dagli appassionati di faccine e che, finalmente, sembra essere arrivata.