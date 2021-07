Se siete appassionati di emoji c’è una cosa che dovete sapere: è stato dato il via alle votazioni per determinare la preferita tra le nuove faccine che dovrebbero essere incluse nel pacchetto Emoji 14.0, il cui rilascio è in programma per la fine del 2021.

Sono ben 38 le bozze pubblicate dal team di sviluppatori che si occupa della gestione degli emoji e per alcune di esse sono disponibili le varie versioni che tengono conto delle diverse opzioni di genere.

Ecco le faccine candidate a entrare in Emoji 14.0

Tra le tante vi sono le mani a cuore, un troll, alcune faccine gialle con varie espressioni, una stretta di mani, un nido con le uova e uno vuoto, uno scivolo, tre fagioli, una stampella, un salvagente e una patente di guida. In sostanza, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Ecco le bozze delle faccine candidate ad essere incluse in Emoji 14.0:

Il team di sviluppatori ci tiene a ricordare che si tratta solo di una bozza di elenco di emoji e, pertanto, ogni faccina è soggetta a modifiche prima dell’approvazione finale, in programma a settembre.

Se desiderate esprimere la vostra preferenza, non dovete fare altro che cliccare su questo link e votare la faccina che vorreste vedere in futuro sui vostri smartphone (il verdetto dovrebbe essere reso noto domani).

Ecco le nuove faccine di Google

E sempre a proposito di emoji, Google pubblica quelli per Android e Chrome OS attraverso il progetto open source Noto Emoji, oggetto nelle scorse ore di una nuova revisione con la quale sono state apportate diverse novità, inclusi vari miglioramenti grafici (come la rimozione dei contorni, l’attenuazione dei colori, l’aumento della luminosità, ecc.).

Inoltre, alcune faccine sono state completamente ridisegnate e tante sono state ottimizzate.

A seguire la vecchia raccolta (a sinistra) e quella nuova (a destra), pubblicate da Android Police:

Al momento non si sa quando i nuovi emoji di Google saranno implementati in Android e Chrome OS ma è probabile che ciò accadrà a breve.