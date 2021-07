Si fa sempre più vicina la data di presentazione di alcuni smartphone molto attesi, come HONOR Magic 3 e Realme GT Master Edition, quest’ultimo disponibile in due varianti. Oggi scopriamo le ultime novità, insieme a qualche conferma ufficiale, e il primo render di Nokia XR20, lo smartphone resistente del brand finlandese.

HONOR Magic 3

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, HONOR ha deciso di rompere gli indugi, mandando l’invito ufficiale per la presentazione della serie HONOR Magic 3 5G, con un evento globale in programma per il prossimo 12 agosto. Nell’invito, che vedete qui sotto, si parla chiaramente di serie, confermando i rumor degli ultimi giorni secondo i quali ci saranno tre modelli, con la Pro e la Pro+ che affiancheranno la versione standard.

Sembra invece più improbabile che venga annunciato anche uno smartphone pieghevole, che potrebbe invece arrivare in un secondo momento. Dei nuovi flagship ha parlato anche Ben Geskin, noto tipster, che su Twitter ha mostrato una breve animazione in cui si vede la parte posteriore dello smartphone, evidenziata anche dai render che vi riproponiamo qui sotto, anche se si tratta di un concept che potrebbe differire dal modello reale.

Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, la serie HONOR Magic 3 dovrebbe utilizzare il nuovo Snapdragon 888 Plus e offrire una ricarica rapida a 66 watt (100 watt per il modello top) e 50 watt in modalità wireless. Per quanto riguarda la fotocamera invece dovrebbe essere presente un sensore da 48 megapixel con un sensore da 1/1.5 pollici e uno zoom 100x.

Could it be the HONOR Magic3? pic.twitter.com/jGzSNKtP9d — Ben Geskin (@BenGeskin) July 15, 2021

Realme GT Explorer Master Edition

Nei giorni scorsi c’era stata un po’ di confusione in merito ai nuovi smartphone realme in arrivo: si era parlato di realme GT Master Edition e successivamente di una Explorer Edition. L’esistenza di questa seconda variante è stata confermata dallo stesso produttore, che ha anche svelato il chipset utilizzato.

realme GT Explorer Master Edition, questo il nome completo dello smartphone, utilizzerà uno Snapdragon 870 e, come rivela il TENAA, avrà uno schermo FullHD+ da 6,55 pollici, batteria da 4.500 mAh con ricarica a 65W, tripla fotocamera posteriore e lettore di impronte digitali sotto al display. La fotocamera frontale sarà nel display, all’interno di un piccolo foro sul lato sinistro, mentre quella posteriore avrà un sensore principale da 50 megapixel.

Nokia XR20

Nokia si appresta a presentare il suo primo rugged phone, nel corso di un evento in programma per il prossimo 27 luglio. Il produttore finlandese avrebbe inavvertitamente pubblicato un render su un forum della Community, rimuovendolo poco dopo. Il portale Love Nokia è comunque riuscito a scaricarlo prima che sparisse, permettendoci di avere un’idea del suo aspetto.

Vediamo la fotocamera posteriore, in posizione centrale, con due sensori e due flash LED, mentre nella parte inferiore notiamo, oltre al connettore USB Type-C, anche una porta da 3,5 mm per le cuffie. Il dispositivo è visibilmente bagnato, quindi è quasi certa la certificazione IP68, che lo renderebbe resistente ad acqua e polvere.

Nei prossimi giorni potremmo avere maggiori dettagli, quindi continuate a seguirci per scoprire in anticipo tutto quello che c’è da sapere sui tre dispositivi di cui vi abbiamo parlato.