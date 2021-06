Il fatto che Honor sia adesso un marchio indipendente (per chi non lo sapesse, un po’ di tempo fa Huawei ha venduto l’azienda alla Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.) ha permesso a quest’ultima di tornare a fare affari con i giganti della tecnologia statunitensi. Google in primis. I prossimi smartphone Honor, infatti, godranno di Google Play Services e di tutte le app di Big G.

Quello di Google, tuttavia, non è l’unico grande nome che leggiamo sulla lista delle collaborazioni di Honor: tra questi, infatti, si nasconde anche quello di Qualcomm, grazie al quale il colosso cinese ha potuto lanciare – qualche settimana fa – la sua prima serie di smartphone come marchio indipendente, nonché la prima serie a essere alimentata dall’ultimo chipset di fascia media di casa Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 778G. E la serie, per chi se lo fosse perso, è la HONOR 50.

HONOR Magic3 con Snapdragon 888 Plus a bordo

Oggi, la presidente della linea di prodotti HONOR, Fang Fei, ha rivelato che la prossima serie di smartphone di punta HONOR Magic3 sarà alimentata dalla nuovissima piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888 Plus.

Versione aggiornata e migliorata dello Snapdragon 888 dello scorso anno, la nuova piattaforma Qualcomm promette un miglioramento delle prestazioni almeno del 20% ed è dotata di un core Kryo 680 potenziato con clock fino a 3.o GHz e un motore AI Qualcomm di sesta generazione con prestazioni AI fino a 32 TOPS. Il chipset integra poi il sistema modem-RF Snapdragon X60 5G e offre tutte le funzionalità di gioco di Snapdragon Elite.

“Siamo lieti di vedere la collaborazione tra HONOR e Qualcomm Technologies fare un altro passo avanti. I progressi rivoluzionari che vediamo nella nuova piattaforma mobile Snapdragon 888 Plus 5G lo rendono perfetto per la prossima ammiraglia della serie Magic3 di HONOR. Le prestazioni leader del settore della piattaforma e i miglioramenti nell’intelligenza artificiale ci offrono la flessibilità necessaria per creare un’esperienza mobile in grado di soddisfare le esigenze anche degli utenti più attenti. La nostra collaborazione con Qualcomm Technologies ci consentirà di offrire la migliore esperienza nella serie Magic, che stabilisce nuovi standard di settore per l’innovazione di punta, e non vediamo l’ora che tutti la provino di persona”, ha commentato Fang Fei.

Honor non ha ancora riferito la data di lancio della nuova serie di smartphone di punta. Tuttavia, nel corso della sua conferenza, Qualcomm ha annunciato che i primi smartphone alimentati dalla nuova piattaforma mobile arriveranno sul mercato a partire dal terzo trimestre dell’anno, per cui il lancio di HONOR Magic3 potrebbe avvenire in quel periodo.