YouTube non sembra intenzionata a far guadagnare terreno a Twitch con l’aggiunta della chat per soli abbonati, i sondaggi degli spettatori per tutti i canali e la funzione Clips per i canali con oltre 1.000 abbonati.

Queste aggiunte sono rivolte a coloro che utilizzano la suite di strumenti di live streaming di YouTube e trasmettono principalmente contenuti incentrati sui giochi.

YouTube lancia nuovi strumenti per i creatori di contenuti

Secondo quanto riportato nelle pagine di supporto di YouTube, le Clip consentono ai propri spettatori di condividere i momenti migliori dei contenuti con un nuovo pubblico, ora completamente esteso a tutti i creatori di contenuti focalizzati sui giochi con 1000 abbonati o più, con piani per l’espansione a tutti i creatori in futuro.

Le clip su YouTube consentono agli spettatori di selezionare una porzione da 5 a 60 secondi del video che include contenuti caricati e trasmessi in streaming. La breve clip può quindi essere condivisa su YouTube e su piattaforme di terze parti, tuttavia è possibile disattivare l’opzione per il proprio canale all’interno di YouTube Studio.

La chat per soli abbonati permette di conversare solo con gli iscritti paganti, mentre i sondaggi offrono un nuovo modo di interagire con i propri spettatori in live streaming. Entrambe queste funzionalità sono ora disponibili per tutti gli streamer.

La chat riservata agli abbonati offre alcuni controlli aggiuntivi in base al video o al canale e consente di scegliere per quanto tempo le persone devono essere iscritte al proprio canale prima di poter inviare messaggi di chat dal vivo. Per attivarla è sufficiente andare nella cabina di regia di YouTube Studio e poi in Modifica > Chat dal vivo > “Chi può inviare un messaggio” > Regola > Salva.

Il team di YouTube vede le clip e le chat per soli abbonati come un modo per prendere decisioni in tempo reale durante il gioco e potrebbe essere un nuovo valido strumento per lo streaming di determinati titoli, oppure un’altra maniera per aumentare il coinvolgimento del pubblico sul proprio canale.

