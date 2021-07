Se avete deciso di acquistare uno degli smartphone della serie ASUS Zenfone 8 e state soltanto aspettando l’occasione giusta, la promozione pensata dal produttore asiatico per il periodo estivo potrebbe essere quella che fa al caso vostro.

Fino al 31 luglio 2021, infatti, chi deciderà di acquistare ASUS Zenfone 8 o Zenfone 8 Flip nella versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata potrà usufruire di uno sconto di 60 euro.

La serie ASUS Zenfone 8 disponibile con sconti in questi giorni

Ciò si traduce nei seguenti prezzi finali:

689 euro (invece di 749 euro) per ASUS Zenfone 8 (qui trovate la pagina sullo store del produttore)

739 euro (invece di 799 euro) per ASUS Zenfone 8 Flip (qui trovate la pagina sullo store del produttore)

Lo sconto di 60 euro è valido sia per la colorazione Black che per quella Silver di entrambi gli smartphone.

Inoltre il team di ASUS ha reso noto che in questi giorni presso gli ASUS Gold Store e sul sito di Unieuro sono attive delle promo anche per le altre configurazioni di memoria, con un prezzo scontato a partire da 619,90 euro per la versione dotata di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata.

A seguire i link al sito di Unieuro:

Ricordiamo che la serie ASUS Zenfone 8 è stata presentata ufficialmente lo scorso maggio e ha tra i propri punti di forza il processore Qualcomm Snapdragon 888. Ovviamente è la versione Flip quella più interessante, in quanto può contare tra le altre cose su un comparto fotografico rotante, dotato di tre sensori (quello principale è il Sony IMX686 da 64 megapixel) che possono essere sfruttati anche per i selfie.

