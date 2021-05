Come previsto dalle indiscrezioni delle scorse settimane, ASUS ha presentato due nuovi smartphone Android: parliamo del flagship compatto ASUS ZenFone 8 e di ASUS ZenFone 8 Flip, che fa segnare il ritorno della fotocamera rotante vista su altri modelli, con un sistema migliorato sotto tutti i punti di vista.

ASUS ZenFone 8 è ufficiale: ecco il flagship compatto che mancava

Iniziamo da ASUS ZenFone 8, lo smartphone ideale per chi desidera un dispositivo di fascia alta, ma vuole rimanere su dimensioni abbastanza compatte. Ormai è infatti piuttosto raro trovare prodotti di questo tipo con display sotto i 6 pollici di diagonale, e nel caso non siate tra gli amanti dei “padelloni” questo nuovo ZenFone potrebbe fare al caso vostro con i suoi 5,9 pollici 20:9 Full-HD+ a 120 Hz: lo schermo è dotato di vetro Corning Gorilla Glass Victus, 240 Hz di sampling rate, 1 ms di tempo di risposta, 1100 nits di picco e sensore d’impronte integrato.

A muovere la ZenUI 8 basata su Android 11 ci pensa il SoC Qualcomm Snapdragon 888, con CPU octa core con clock fino a 2,8 GHz e GPU Adreno 660; in aiuto 6, 8 o addirittura 16 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1, non espandibile con microSD.

Il comparto fotografico è di tipo “tradizionale”, al contrario del modello che vedremo tra poco, ed è composto da una doppia fotocamera posteriore e da una singola anteriore: sul retro abbiamo il sensore principale Sony IMX686 da 64 MP con stabilizzazione ottica (OIS), pixel da 1,6 um, apertura f/1.8 e PDAF, in compagnia del sensore ultra-grandangolare da 12 MP Sony IMX363, con pixel da 1,4 um e supporto agli scatti macro; frontalmente troviamo il sensore Sony IMX663 da 12 MP con pixel da 1,22 um, integrato nel foro nell’angolo superiore a sinistra. Lo smartphone è in grado di registrare video fino alla risoluzione 8K a 24 fps (con EIS).

Oltre alla connettività 5G, non mancano Wi-Fi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2 con LDAC e Qualcomm aptX HD, GPS, GLONASS, Galileo e supporto Dual SIM. Presenti anche la certificazione IP68 contro acqua e polvere, la porta per il jack da 3,5 mm e quella USB Type-C con OTG. La batteria è da 4000 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 30 W. Ecco un bel riepilogo delle specifiche tecniche di ASUS ZenFone 8.

Previous Next Fullscreen

Scheda tecnica ASUS ZenFone 8 (ZS590KS)

display AMOLED 20:9 da 5,9 pollici Full-HD+ (1080 x 2400 pixel, 445 ppi) con vetro Gorilla Glass Victus, 120 Hz di refresh rate e 240 Hz di sampling rate, 1100 nits

pollici Full-HD+ (1080 x 2400 pixel, 445 ppi) con vetro Gorilla Glass Victus, di refresh rate e 240 Hz di sampling rate, 1100 nits SoC Qualcomm Snapdragon 888 octa core a 5 nm, con GPU Adreno 660

6/8/16 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1 (non espandibile)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale IMX686 da 64 MP (f/1.8, 1,6 um, OIS) e ultra-grandangolare da 12 MP IMX 363 (1,4 um)

con sensore principale IMX686 da 64 MP (f/1.8, 1,6 um, OIS) e ultra-grandangolare da 12 MP IMX 363 (1,4 um) fotocamera anteriore con sensore IMX 663 da 12 MP

connettività 5G, Dual SIM, Wi-Fi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, NFC

porta per il jack da 3,5 mm, doppio speaker, sensore d’impronte integrato

certificazione IP68 contro acqua e polvere

contro acqua e polvere batteria da 4000 mAh con ricarica rapida da 30 W (60% in 25 minuti e 100% in 1 ora e 20 minuti)

con ricarica rapida da 30 W (60% in 25 minuti e 100% in 1 ora e 20 minuti) Android 11 con ZenUI 8

dimensioni di 148 x 68,5 x 8,9 mm, peso di 169 g

Arriva anche ASUS ZenFone 8 Flip con tripla fotocamera rotante

Insieme al nuovo smartphone compatto (pensate che le dimensioni sono equiparabili a quelle di ASUS ZenFone 3), il produttore taiwanese ha presentato oggi ASUS ZenFone 8 Flip: contrariamente a quanto fossimo portati a pensare con i primi rumor, il dispositivo non è un pieghevole, ma può contare su una fotocamera rotante.

Lo schermo AMOLED sale a una diagonale di 6,67 pollici, con risoluzione Full-HD+ e un refresh rate di 90 Hz, mentre il SoC rimane il flagship Qualcomm Snapdragon 888 octa core, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. La connettività rimane in linea con il modello più piccolo, con 5G e Wi-Fi 6, ma a cambiare profondamente è il comparto fotografico.

ZenFone 8 Flip riprende la soluzione vista in precedenza in casa ASUS, con una tripla fotocamera posteriore rotante utilizzabile sia per gli scatti normali sia per i selfie: troviamo un sensore principale Sony IMX686 da 64 MP affiancato al grandangolare IMX363 da 12 MP e al tele OmniVision da 8 MP. Niente sensore anteriore dunque, e grazie a questa soluzione il display riesce a occupare il 92% della superficie frontale. La Flip Camera è realizzata con metallo liquido e può contare su un sistema di rotazione migliorato, con una maggiore precisione sull’angolo di apertura e un sensore che permette di ritrarla quando riconosce una caduta (in modo da evitare ingenti danni).

Scheda tecnica ASUS ZenFone 8 Flip (ZS672KS)

display AMOLED da 6,67 pollici Nano Edge Full-HD+ con 90 Hz di refresh rate e 200 Hz di sampling rate, 92% di screen-to-body, 1000 nits, vetro Gorilla Glass 6

pollici Nano Edge Full-HD+ con di refresh rate e 200 Hz di sampling rate, 92% di screen-to-body, 1000 nits, vetro Gorilla Glass 6 SoC Qualcomm Snapdragon 888 octa core a 5 nm, con GPU Adreno 660

8 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1 (espandibile con microSD fino a 2 TB)

tripla fotocamera rotante con sensore principale Sony IMX686 da 64 MP (f/1.8, FoV 78°, 1,6 um, PDAF), ultra-grandangolare Sony IMX363 da 12 MP Dual Pixel (f/2.2, 1,4 um, FoV 112°, AF e supporto macro) e sensore tele OmniVision OV08A da 8 MP (FoV 30°, zoom ottico 3x )

con sensore principale Sony IMX686 da 64 MP (f/1.8, FoV 78°, 1,6 um, PDAF), ultra-grandangolare Sony IMX363 da 12 MP Dual Pixel (f/2.2, 1,4 um, FoV 112°, AF e supporto macro) e sensore tele OmniVision OV08A da 8 MP (FoV 30°, ) sensore d’impronte integrato nel display, speaker stereo

connettività 5G dual Nano SIM, Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, NFC

doppio speaker

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida Quick Charge 4.0 da 30 W

con ricarica rapida Quick Charge 4.0 da 30 W Android 11 con ZenUI 8

dimensioni di 165,04 x 77,28 x 9,6 mm, peso di 230 g

Software e funzionalità di ASUS ZenFone 8 e ASUS ZenFone 8 Flip

I due smartphone arrivano sul mercato con la ZenUI 8 basata su Android 11, che mette a disposizione diverse funzionalità pensate per semplificare l’utilizzo a una mano (le dimensioni aiutano su ZenFone 8) e non solo. A bordo troviamo tante possibilità di personalizzazione (colori, icone, font, dark mode, etc. etc.), notifiche heads-up compatte, gesture per la navigazione, il controllo musicale, gli screenshot e così via, le funzioni Game Genie dedicate ai giocatori e AudioWizard per ottimizzare e sfruttare le capacità audio dello smartphone.

Il System Performance Manager permette di tenere sotto controllo il rapporto potenza/consumi, con diverse modalità tra cui scegliere in base al tipo di utilizzo, mentre l’Advanced Battery Care System consente di gestire la batteria e programmare la ricarica, anche impostando un limite in percentuale. La modalità a una mano (One-handed Mode) è utile per l’utilizzo in mobilità: basta una semplice gesture per spostare l’intera interfaccia verso il basso, rendendo tutto raggiungibile con il pollice.

Previous Next Fullscreen

ASUS ZenFone 8 e ASUS ZenFone 8 Flip: prezzo e uscita in Italia

ASUS ZenFone 8 sarà disponibile in Italia in quattro versioni, da 6-128 GB (in arrivo nei prossimi mesi sul sito ufficiale), 8-128 GB, 8-256 GB e 16-256 GB, e in due colorazioni (Obsidian Black e Horizon Silver), presso ASUS Gold Store, negozi Unieuro (anche online) e sito ufficiale. Per la versione 8-128 GB è prevista una promozione di lancio fino al 30 maggio 2021. ASUS ZenFone 8 Flip sarà disponibile nelle prossime settimane sul sito ufficiale, presso ASUS Gold Store e i negozi Unieuro (anche shop online) nelle colorazioni Galactic Black e Glacier Silver al prezzo di 799 euro. Ecco il listino prezzi completo:

Potrebbe interessarti: recensione ASUS ROG Phone 5