Nella giornata di ieri, 12 luglio 2021, è stata annunciata ufficialmente una promozione molto interessante: Pokémon GO permette di ottenere tre mesi di abbonamento a YouTube Premium in maniera totalmente gratuita.

La promozione, come si legge sul blog ufficiale, si inserisce nell’ambito della sponsorizzazione di Google Play Store del Pokémon GO Fest 2021 e dei festeggiamenti per il quinto anniversario di Pokémon GO.

Promozione YouTube Premium di Pokémon GO: chi può partecipare e come

L’iniziativa promozionale prevede ovviamente dei termini e delle condizioni, per cui soltanto gli Allenatori idonei potranno beneficiare dei tre mesi di YouTube Premium gratis.

La promozione è valida soltanto per i nuovi utenti di YouTube Premium. In particolare, non sono idonei i clienti che sono attualmente abbonati a YouTube Premium o YouTube Music Premium, YouTube Red o Google Play Music, né quelli che precedentemente hanno partecipato ad una prova di YouTube Premium, di YouTube Music Premium, di Google Play Music o di YouTube Red.

L’altra conditio sine qua non è che bisogna essere giocatori di Pokémon GO in Italia e avere un account Google attivo.

L’offerta deve essere necessariamente utilizzata entro il 6 ottobre 2021 e al momento della registrazione occorre un metodo di pagamento valido, ma non viene addebitato alcun importo fino alla scadenza del periodo di prova gratuita. Al termine dei tre mesi di prova, l’abbonamento si rinnova al costo standard di 11,99 euro al mese. In ogni caso il cliente può decidere di disdire in qualsiasi momento, anche prima della fine del periodo di prova. Maggiori dettagli su termini e condizioni della promozione sono disponibili a questo link.

Se siete giocatori di Pokémon GO in Italia, avete un account Google e non rientrate in nessuno dei casi di esclusione dell’idoneità alla promozione, ecco il link alla pagina ufficiale, contenente anche quello per richiedere subito la prova gratuita:

Promozione YouTube Premium di Pokémon GO

I vantaggi di YouTube Premium

Per chi li avesse dimenticati, ecco un breve riepilogo dei vantaggi messi a disposizione dall’abbonamento a YouTube Premium:

Guardare i propri video preferiti senza interruzioni pubblicitarie.

Continuare a riprodurre i video e la musica senza interruzioni, anche in movimento, mentre si utilizzano altre app in primo piano e con il display spento.

Effettuare il download dei video per poterli vedere in qualsiasi momento anche senza una connessione.

Approfittare dello sconfinato catalogo musicale dell’app di streaming di YouTube, YouTube Music. Questa permette di passare rapidamente dal video all’audio, di ascoltare album ufficiali, playlist, singoli, video musicali e cover, disponibili su YouTube.

Anche Pokémon GO ha un canale ufficiale su YouTube.

Siete giocatori di Pokémon GO? Approfitterete di questa promozione? Fatecelo sapere nei commenti e scaricate la versione più recente dell’app tramite il badge sottostante.

A quest’altro badge, invece, trovate la versione più aggiornata dell’applicazione di YouTube per Android.