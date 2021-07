WINDTRE rilancia la GO Unlimited Fire+ e punta sulla convergenza fisso-mobile

In questi giorni, WINDTRE sta provando a conquistare nuovi clienti attraverso una promozione disponibile nei negozi che da una parte ha ad oggetto l’offerta di rete mobile WINDTRE GO Unlimited Fire+ e dall’altra punta sulla convergenza fisso-mobile attraverso sconti dedicati sulla SuperFibra.

WINDTRE GO Unlimited Fire+: info e costi

Già proposta lo scorso mese di aprile, WINDTRE GO Unlimited Fire+ è disponibile solo nei negozi aderenti ed è un’offerta di tipo operator attack: la possono attivare soltanto i nuovi clienti che effettuino la portabilità dagli operatori in target, che in questo caso sono liad, Fastweb, NTmobile e Daily Telecom.

Di base, l’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G al costo di 6,99 euro con addebito sul credito residuo.

La promozione in argomento, che sarà valida fino al 31 luglio 2021, permette di azzerare il costo della nuova SIM ricaricabile e quello di attivazione, ma soprattutto di migliorare il bundle lasciando il prezzo invariato puntando tutto sulla convergenza fisso-mobile.

Convergenza fisso-mobile con SuperFibra in promozione

La promozione di cui sopra permette di migliorare il bundle dell’offerta di rete mobile lasciando invariato il costo e di ottenere un’offerta di rete fissa a prezzo scontato.

In particolare, è possibile ottenere GB di traffico dati illimitati sulla componente mobile attivando contestualmente sul fisso l’offerta WINDTRE SuperFibra. Quest’ultima viene scontata a 22,99 euro al mese.

In sintesi, grazie alla promozione è possibile avere l’offerta WINDTRE GO Unlimited Fire+ con GB illimitati e la WINDTRE SuperFibra per una spesa mensile complessiva di 29,98 euro.

Ai fini dello sconto e dell’applicazione della promozione denominata Special Promo – funzionante mediante codici sconto appositi a disposizione dei rivenditori – è fondamentale che la line fissa e quella mobile presentino lo stesso intestatario. Come sempre, grazie alla convergenza, è possibile ottenere GB illimitati sulla componente mobile fino ad un massimo di tre SIM.

In ogni caso va detto che lo sconto si applica fintantoché entrambe le offerte rimangono attive: in caso di disattivazione della GO Unlimited Fire+, il cliente perde diritto allo sconto sull’offerta di rete fissa, che passa a 31,99 euro al mese.