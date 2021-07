La guerra tra i processori spesso si combatte sui numeri che i chip dei vari produttori sono in grado di garantire e quelli vantati da Qualcomm Snapdragon 895 (nome che al momento non è ufficiale) potrebbero non essere all’altezza della concorrenza.

Ricordiamo che quello dei processori mobile è un settore in continuo movimento e nel corso del prossimo anno i tre principali protagonisti dovrebbero essere le CPU Samsung Exynos 2200 con grafica AMD, Apple A15 Bionic e Qualcomm Snapdragon 895.

Qualcomm Snapdragon 888, ossia il modello di punta di quest’anno del produttore statunitense, probabilmente non è riuscito a soddisfare le aspettative di appassionati e addetti ai lavori, che sono pertanto già proiettati sulla prossima generazione, che dovrebbe essere lanciata a fine anno.

Qualcomm Snapdragon 895 potrebbe non essere alla pari della concorrenza

Stando alle ultime indiscrezioni, per la prima volta con Qualcomm Snapdragon 895 l’azienda statunitense potrebbe decidere di puntare su un’architettura basata su quattro gruppi di core: un core Kyro 780 ad alte prestazioni (Cortex-X2), tre core Kyro 780 di fascia media (Cortex-A710) e quattro core Kyro 780 dedicati all’efficienza (Cortex-A510) suddivisi in due coppie.

In termini di prestazioni, tuttavia, Qualcomm Snapdragon 895 non dovrebbe essere in grado di raggiungere Apple A15 Bionic, avvicinandosi ai livelli di Apple A14 e una conferma arriverebbe da un test Geekbench, nel quale la CPU di Qualcomm avrebbe fatto registrare 4.000 punti nel test multi-core e 1.250 in quello single core (Apple A14 in tale test arriva a 1.596 punti).

Sempre secondo tale report, il nuovo processore di Qualcomm offrirà il supporto alla ricarica veloce a 100 W e l’acceleratore video Adreno 730 (non in grado di competere a livello di potenza con il chip AMD della CPU Exynos).

Probabilmente nelle prossime settimane ne sapremo di più, con la speranza che Qualcomm riesca a risolvere i problemi di surriscaldamento senza incidere troppo sulle prestazioni.

