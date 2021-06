Ad inizio anno avevamo avuto conferma che Samsung e AMD stavano lavorando per portare le GPU AMD sui processori Exynos, ed in queste ore il famoso leaker Ice Universe ha pubblicato su Twitter una serie di benchmark preliminari del primo processore Exynos con GPU AMD.

La collaborazione inizia a dare i suoi frutti

Il test Wild Life dell’applicazione 3DMark ha mostrato prestazioni incredibili, superiori a quelle offerte ad esempio dalla GPU presente nel processore A14 Bionic dell’iPhone 12 Pro Max. Gli screenshot mostrano come il SoC Exynos con GPU AMD abbia raggiunto un punteggio pari a 8.134 con 50 FPS, mentre l’A14 Bionic di Apple si ferma a 7.442 punti con 40 FPS.

Lo stesso test mostra come il colosso di Cupertino abbia ancora una marcia in più per quanto riguarda le prestazioni grafiche del processore M1 presente sull’iPad Pro del 2021, il MacBook Air (2020) e il MacBook Pro (2020). In questo caso il chip di Apple ha raggiunto 17.000 punti su Wild Life il che rende l’M1 il doppio più veloce della GPU di AMD attesa per l’anno prossimo al fianco del processore Exynos.

Il test svolto con l’applicazione benchmark è da ritenersi ancora preliminare, sicuramente non completo e ancora non pronto per la prova sul campo. È lecito aspettarsi ulteriori miglioramenti della resa grafica così come eventuali messe a punto per quanto riguarda i consumi e la gestione del calore. Infine, quella di oggi si tratta di una buona notizia: la concorrenza spinge le aziende a fare sempre di più, soprattutto dal punto di vista dei processori mobile dove da ormai diversi anni la serie Apple A(x) è spesso e volentieri davanti in termini di prestazioni.