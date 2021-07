Samsung non ha alcuna intenzione di mollare Bixby, nonostante la concorrenza decisamente agguerrita di Google Assistant: l’assistente virtuale viene infatti rinnovato con l’aggiornamento alla versione 3.1.19.26, che ne migliora l’interfaccia e che introduce alcune interessanti novità. Andiamo a scoprirle insieme.

Samsung rinnova Bixby: le novità dell’aggiornamento 3.1.19.26

In precedenza la risposta di Bixby alle richieste vocali occupava l’intero schermo, ma dopo l’aggiornamento disponibile da oggi si prenderà solo lo spazio che serve. Con l’update alla versione 3.1.19.26 troviamo infatti una nuova interfaccia più compatta, con il risultato alla domanda posta ottimizzato in base alla quantità di informazioni.

Troviamo poi un timeout per la schermata, con quest’ultima che svanirà nel giro di qualche secondo in modo automatico: di default è impostato su 15 secondi, ma varia a seconda dei casi di utilizzo definiti da ciascuna capsula. Attivando la funzione di Personalizzazione (“Impostazioni > Personalizzazione > Bixby personalizzato“) è inoltre possibile ottenere raccomandazioni personalizzate in base al contesto quando si avvia una conversazione.

Le novità pensate da Samsung non sono però finite qui: ora gli utenti appena registrati al servizio possono utilizzare Hi Bixby senza necessariamente addestrare l’assistente con la loro voce. Per migliorare la sensibilità, Samsung consiglia comunque di farlo non appena possibile. Infine troviamo una nuova scheda nella schermata principale che permette di aggiungere un collegamento alla home dello smartphone per eseguire rapidamente un comando rapido.

L’aggiornamento di Bixby 3.1.19.26 è già disponibile sul Galaxy Store: per procedere all’installazione non dovete fare altro che aprire l’app e selezionare “Aggiornamenti” nel menu a sinistra.