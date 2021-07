Tante novità in casa Google. La prima riguarda Calendar, che sappiamo essere tra le applicazioni “calendario” preferite e maggiormente utilizzate dagli utenti (non solo da chi è in possesso di uno smartphone o tablet Android), anche per le numerose opzioni che questa mette a disposizione per la creazione di un evento – di lavoro e non – e la possibilità di invitare specifici contatti a parteciparvi.

Dal momento in cui il futuro del lavoro e degli eventi in generale sembra prediligere la modalità ibrida, dove parte degli invitati possono prendere parte all’evento, alla riunione o quel che sia in modo virtuale (quindi, da casa) e altri parteciparvi fisicamente, Google sta rendendo disponibili nuove opzioni RSVP per gli inviti di Calendar.

Grazie a queste opzioni, gli utenti invitati a un evento potranno indicare come desidereranno parteciparvi, se fisicamente o virtualmente. Il numero di partecipanti in entrambi i casi verrà mostrato sia all’organizzatore dell’evento che agli invitati, così da capire quanto potrebbe effettivamente essere affollata la sala riunioni (o il luogo dell’evento) e prepararsi di conseguenza.

La funzione è in fase di roll-out a partire da oggi e potrebbe in futuro essere estesa anche a Gmail.

Tra Google Meet e Home, ecco le altre novità

Questa, tuttavia, non è l’unica novità che Google ha in serbo per i suoi utenti. Il colosso di Mountain View, infatti, sta anche aggiornando l’app Meet (sia su Android che su iOS) introducendo nuovi filtri ed effetti da utilizzare durante le video-chiamate.

Grazie ai nuovi effetti, ad esempio, potete dare alla vostra video-chiamata un tocco retrò applicando lo stile “Bianco e Nero”, oppure trasformarvi in gatti, cani, elefanti e altri simpatici animaletti e personaggi.

Add cats, astronauts, jellyfish and more to your Meet calls. New filters, masks and effects are now available for Meet on Android and iOS. Try it today → https://t.co/DDSvWFxDG8 pic.twitter.com/hylhsCcUuj — Google (@Google) July 7, 2021

Un’altra novità riguarda, infine, Google Home, l’app che permette di controllare tutti i dispositivi della smart home e che supportano Google Assistant.

L’applicazione sta ottenendo più controlli per i campanelli della serie Nest Hello, tra cui “Tempo di silenzio” e “Risposte rapide”, dove il primo permetterà di stabilire un intervallo di tempo (che può andare dai trenta minuti alle tre ore) in cui verranno disattivati l’audio del campanello e gli annunci dei visitatori; mentre il secondo permette di riprodurre rapidamente un messaggio vocale pre-registrato quando qualcuno suona il campanello.

Sarà possibile fare in modo che il campanello di Nest Hello pronunci risposte del tipo “puoi lasciare il pacco lì”, “arriveremo subito” o “nessuno può venire alla porta” toccando la risposta desiderata direttamente dalla notifica che apparirà sullo smartphone non appena qualcuno suonerà il campanello.

Al momento, queste funzionalità non sono ancora disponibili per gli utenti della versione 2.40.1.10 di Google Home ma potrebbero presto essere implementate attraverso un aggiornamento lato server.