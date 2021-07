La Norvegia obbliga gli influencer a segnalare le foto pubblicitarie ritoccate

Dalla Norvegia arriva una presa di posizione decisa contro gli standard di bellezza irrealistici forieri di insicurezza sociale: il parlamento del Paese scandinavo ha deciso di obbligare per legge gli influencer e non solo a segnalare in maniera chiara l’utilizzo di filtri o di altre modifiche nelle foto utilizzate per scopi pubblicitari sulle piattaforme di social network e non solo.

L’approvazione della modifica del Marketing Act, avvenuta con il voto favorevole anche di una parte dell’opposizione, risale al 2 giugno scorso e adesso si attende soltanto il via libera del re per l’ufficialità, mentre per l’entrata in vigore bisognerà aspettare l’estate 2022.

Il legislatore norvegese ha deciso di mettere nel mirino non soltanto chi fa utilizzo dei social network per lavoro, ma in generale tutte le forme di pubblicità ingannevoli in relazione a “forma, dimensioni o pelle del corpo” a causa dell’utilizzo di strumenti di fotoritocco e filtri vari. In questo modo, la Norvegia intende arginare il fenomeno della “kroppspress“, letteralmente “pressione riguardo al corpo”.

La proposta è partita dal ministero dell’Infanzia e della Famiglia e il ministro Kjell Ingolf Ropstad l’ha spiegata ponendo l’accento su come gli standard di bellezza spesso irrealistici diffusi dalla pubblicità contribuiscano alla bassa autostima soprattutto tra i giovani. La speranza sottesa a questa modifica di legge è che aziende e influencer, di fronte all’obbligo di segnalare i fotoritocchi, preferiscano utilizzare immagini non modificate.

Coloro i quali non rispetteranno quanto disposto e non apporranno il logo alle foto modificate saranno chiamati a pagare sanzioni parecchio salate (nei casi più gravi, si potrà arrivare anche alla reclusione).

In particolare, la modifica legislativa prevede l’obbligo di segnalare l’uso di filtri che alterano l’immagine, la riduzione di misure, le modifiche al colore e/o alla forma della pelle. Non sarà necessario segnalare l’utilizzo di filtri per i paesaggi e, quanto meno nella prima fase, l’obbligo riguarderà soltanto i post con contenuti pubblicitari pubblicati su Instagram, Facebook, Tiktok, e altri social, da influencer e celebrità.

Due tra le più seguite influencer norvegesi, Janka Polliani (185mila follower su Instagram) e Kristin Gjelsvik (202mila follower su Instagram) si sono dette favorevoli a quest’iniziativa.