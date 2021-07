TikTok renderà i video più lunghi di 60 secondi disponibili per tutti

TikTok, uno dei social network più caldi del momento, non ha alcuna intenzione di adagiarsi sulla crescita monstre degli ultimi mesi, per questo motivo ha annunciato il lancio di una nuova funzione: i video più lunghi rispetto al limite solito di 60 secondi.

Pensati per attirare nuovi utenti e per stimolare ancora di più la creatività dei creator, i video più lunghi erano stati attivati per pochi utenti durante i test delle scorse settimane, infatti ve li avevamo segnalati già a fine maggio.

Evidentemente i test condotti hanno dato i risultati sperati, tanto che nella giornata di ieri Drew Kirchhoff, Product Manager di TikTok, ha preso la parola per annunciare ufficialmente la prossima introduzione di questa nuova funzione.

Come vi avevamo già riportato, TikTok permetterà di caricare video di durata maggiore rispetto ai canonici 60 secondi, arrivando fino ad un massimo di 3 minuti. Per quanto i creatori di contenuti attivi su TikTok abbiano ormai imparato a coesistere con il limite di durata dei video, anzi traendone vantaggio per suddividere storie e quant’altro in più episodi (avete presente la frase “like per la parte 3”, no?), il nuovo formato più esteso offrirà senza dubbio nuove ed interessanti possibilità.

Nelle prossime settimane, come comunicato dal dirigente, la nuova opzione per creare video più lunghi di un minuto verrà estesa progressivamente a tutti gli utenti di TikTok e, ovviamente, verrà segnalata con una notifica come quella che vedete nello screenshot qui sopra.

Avete già avuto modo di provare o vedere all’opera questa nuova funzione? Fatecelo sapere nei commenti, non dimenticate di seguire il nostro canale TikTok e scaricate la versione più recente dell’app dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.