TikTok è uno dei social network più popolari del momento e, dopo la crescita fenomenale degli ultimi mesi – con annesse magagne e necessari provvedimenti –, sta testando una nuova importante funzione per attrarre una nuova fetta di utenti: la possibilità di caricare video più lunghi.

Il format dei video in verticale, di breve durata e (spesso) creativi ha permesso a TikTok di ottenere un successo impressionante, al punto tale da far drizzare le antenne persino a YouTube: la risposta della piattaforma più conosciuta per la fruizione di video è arrivata attraverso gli YouTube Shorts, che presentano una durata massima di 60 secondi e che, in tempi non sospetti, hanno iniziato a ricevere una spinta decisa da Google.

A quanto pare, TikTok non ha alcuna intenzione di accontentarsi dei numeri che tuttora continua a macinare e sta studiando la controrisposta alla concorrente. Come potete vedere dallo screenshot qui sotto, sono in corso i test sui nuovi video più lunghi, fino ad un massimo di 3 minuti: alcuni utenti (incluso chi vi scrive) hanno visto spuntare una notifica che recita testualmente:

“Carica un video più lungo: Hai ottenuto l’accesso anticipato al caricamento di video fino a 3 minuti sull’app TikTok e da pc. Per provarlo, assicurati di aver aggiornato l’app alla versione più recente e prova a caricare un video sull’app dal tuo dispositivo o su tiktok.com“.

Avete anche voi la possibilità di provare in anteprima questa nuova funzione di TikTok? Pensate che avrà successo?

