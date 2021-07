Alla fine di maggio Iliad ha lanciato una nuova interessante offerta chiamata Iliad Flash 120, dando agli utenti interessati tempo fino al 30 giugno 2021 per attivarla.

Ebbene, ieri il termine è scaduto e il sito ufficiale dell’operatore telefonico non permette più di attivare Iliad Flash 120 ma per chi non ha fatto in tempo c’è una valida alternativa gemella: stiamo parlando di Giga 120, offerta disponibile fino a questo momento soltanto presso gli Iliad Point e che è stata estesa a tutti i canali di vendita (e quindi sito, store e corner).

Cosa offre e quanto costa Iliad Giga 120

Questa offerta mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali (sia fissi che mobile), SMS senza limiti verso tutti, chiamate senza limiti verso alcuni Paesi esteri (Azzorre, Germania, Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan) e 120 Giga di traffico dati (anche con copertura 5G) al costo di 9,99 euro al mese.

Ricordiamo che per sfruttare la rete 5G di Iliad è necessario trovarsi in una delle aree coperte (Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza) e usare uno degli smartphone appositamente supportati dall’operatore.

Se desiderate attivare l’offerta Giga 120 online a 9,99 euro, potete farlo sul sito ufficiale dell’operatore. Potete trovare tutte le offerte di Iliad seguendo questo link.