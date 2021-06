Le voci di corridoio ipotizzano che lo smartphone Realme recentemente emerso presso l’ente di certificazione TENAA potrebbe essere rilasciato in Cina come Realme GT Master Edition 5G. In vista del lancio, il noto informatore Ice Universe ha condiviso le specifiche chiave di questo smartphone.

Ecco le presunte specifiche di Realme GT Master Edition 5G

La recente fuga di notizie rivela che la Realme GT Master Edition sarà basato sul SoC Qualcomm Snapdragon 870 e offrirà un display da 6,5 ​​pollici che supporterà una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

La configurazione della fotocamera posteriore di Realme GT Master Edition 5G potrebbe includere un sensore principale da 108 MP, un obiettivo da 13 MP e una fotocamera da 2 MP.

Questo smartphone Realme potrebbe essere alimentato da una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 65 W, tuttavia queste informazioni non corrispondono completamente con quanto riportato nell’elenco TENAA relative allo smartphone Realme con codice RMX3366 raffigurato qui sotto.

La scheda depositata presso l’ente certificatore ha rivelato che quest’ultimo dispositivo ha un display AMOLED FHD+ da 6,55 pollici con bordi curvi e uno scanner di impronte digitali sotto il display, una fotocamera frontale da 32 MP e una fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50 MP Sony IMX766, un obiettivo da 16 MP Sony IMX481 e una fotocamera da 2 MP.

Il chipset Snapdragon 870 dovrebbe essere supportato da un massimo di 12 GB di RAM LPDDR4x e fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1, mentre la batteria da 4.500 mAh dovrebbe supportare la ricarica SuperVOOC 2.0 da 65 W.

Al momento non ci sono notizie in merito al prezzo di Realme GT Master Edition 5G, ma è probabile che la società lo svelerà in un evento di lancio all’inizio di luglio in Cina, durante il quale l’azienda dovrebbe annunciare anche il notebook Realme Book.

In copertina: Realme GT

Leggi anche: Migliori smartphone per giocare