Da quando Huawei e HONOR si sono definitivamente separate, in molti si sono domandati quale sarebbe stato il futuro dei dispositivi lanciati prima della separazione dei due marchi. Ebbene, oggi Honor Finlandia ha finalmente chiarito la situazione, tranquillizzando i clienti che possiedono un “vecchio” HONOR.

Ecco quali saranno gli smartphone HONOR che saranno supportati da Huawei

Honor Finlandia ha comunicato che sarà Huawei a gestire gli aggiornamenti software di tutti gli smartphone HONOR rilasciati prima del 1° aprile 2021 (naturalmente fino alla fine del rispettivo ciclo di vita), mentre i modelli presentati dopo tale data sarà supportati direttamente da HONOR. Ad ogni modo, Honor Finlandia ha tenuto a precisare, per bocca di Suvi Surenkin, direttore marketing per la regione, che l’azienda si occuperà di fornire assistenza ai clienti anche per tutti i dispositivi presentati prima del 1° aprile 2021, obbligandoli a rivolgersi al supporto Huawei solo qualora sia assolutamente necessario.

Pertanto, Huawei continuerà a supportare gli smartphone di punta a marchio HONOR (come HONOR 20, HONOR 20 Pro e HONOR View20) fornendo aggiornamenti di sicurezza mensili; i modelli di fascia medio-bassa riceveranno invece aggiornamenti di sicurezza con cadenza trimestrale. Ecco gli smartphone HONOR che saranno supportati da Huawei:

Aggiornamenti di sicurezza mensili

HONOR 20;

HONOR 20 Pro;

HONOR View20.

Aggiornamenti di sicurezza trimestrali