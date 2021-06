Con l’obiettivo di migliorare la sicurezza Google richiede agli sviluppatori Android di rispettare la verifica in due passaggi (2SV) e i nuovi requisiti di identità entro la fine dell’anno.

La verifica in due passaggi è un modo per proteggere gli utenti finali prevenendo il dirottamento di account e app. I nuovi account sviluppatore di Google Play dovranno abilitarla ad agosto, mentre quelli esistenti entro la fine dell’anno.

Gli sviluppatori Google Play dovranno abilitare la verifica in due passaggi e soddisfare i requisiti di identità

Google sta inoltre introducendo i requisiti di identificazione dello sviluppatore per meglio comprendere le sue esigenze. Oltre a fornire l’indirizzo e-mail e numero di telefono, sarà richiesto di fornire anche il tipo di account, un nome di contatto, l’indirizzo fisico e la verifica dell’indirizzo email e del numero di telefono.

Queste informazioni non saranno elencate pubblicamente e serviranno solo a confermare l’identità e permettere a Google di condividere informazioni e aggiornamenti importanti e assicurarsi che ogni account sia creato da una persona reale, per contribuire a mantenere il Play Store sicuro per tutti gli utenti.

Google suggerisce inoltre di mantenere le proprie informazioni di contatto attive e aggiornate, utilizzare un indirizzo email di contatto diverso da quello utilizzato per creare l’account Google, soprattutto se si tratta di un account sviluppatore, creare un’apposita casella di posta condivisa e assicurarsi che l’indirizzo e-mail di contatto per un’organizzazione o un account aziendale non sia generico o personale.

