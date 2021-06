Google Messaggi, una delle applicazioni più popolari su Android, abbraccia due novità estremamente importanti e che avevamo già visto di sfuggita alcuni mesi fa. Come annuncia il colosso di Mountain View in un apposito post, l’applicazione riceve il supporto alle categorie e alla eliminazione automatica dei codici OTP dopo 24 ore.

Arrivano le categorie come su Gmail…

Andando con ordine, Google sfrutta il machine learning per ordinare i messaggi in arrivo su Google Messaggi in categorie secondo una logica ben precisa: Personali, Transazioni, OTP e Offerte. La schermata “Tutti” è quella standard e viene accompagnata dalle sopracitate categorie tramite una comoda UI a carosello disponibile nella top bar, subito sotto la barra di ricerca.

Questa nuova vista, secondo l’azienda, “organizza le transazioni bancarie e le bollette nel tab delle transazioni, mentre le conversazioni con i numeri salvati possono essere facilmente localizzati nel tab personale. Il tutto avviene in sicurezza sul tuo dispositivo così ché le conversazioni restano salvate nell’applicazione.”

… e i messaggi OTP svaniscono dopo 24 ore

La categoria dei codici OTP (One Time Password), ovvero i messaggi contenenti ad esempio i codici temporanei per accedere ad un servizio telematico come il proprio conto bancario, ricevono un’ulteriore feature (opzionale) pensata per migliorare l’esperienza utente.

Entrando per la prima volta all’interno della nuova categoria OTP, infatti, l’utente vedrà comparire l’avviso mostrato nell’immagine sottostante in cui può decidere se abilitare la rimozione automatica dei codici OTP dopo 24 ore.

“L’anno scorso abbiamo ampliato la protezione dallo spam per ridurre il volume dei messaggi indesiderati spostando automaticamente i messaggi sospetti di spam in una cartella spam. Per continuare a mantenere la tua casella di posta ordinata, offriamo anche la possibilità di eliminare automaticamente le tue password monouso (OTP) 24 ore dopo la loro ricezione, così non devi perdere tempo a eliminarle manualmente.”

Le funzioni viste in questa news sono al momento esclusiva degli utenti residenti in India. Non c’è alcuna conferma che verranno estese anche agli altri mercati, ma si spesa in una sorpresa da parte di Google.