Se siete soliti utilizzare Google Messaggi come applicazione predefinita per la ricezione e l’invio di SMS, sappiate che in futuro sarà in grado di cancellare automaticamente gli SMS OTP dopo 24 ore dalla ricezione. Gli SMS OTP (One Time Password) sono i classici messaggi inviati dalla banca o da altri siti per accedere ad un portale previa l’immissione di una sequenza di codici univoci.

Addio agli SMS OTP dopo 24 ore

I ragazzi di XDA hanno effettuato il teardown della versione 6.7 di Google Messaggi scoprendo una sequenza di stringhe di codice che fanno espressamente riferimento a questa funzione:

<string name=”otp_auto_deletion_promo_banner_body_text”>Auto-delete OTPs after 24hrs</string>

<string name=”otp_auto_deletion_promo_banner_negative_button_text”>No thanks</string>

<string name=”otp_auto_deletion_promo_banner_positive_button_text”>Continues</string>

<string name=”otp_content_description”>This message is categorized as a one-time password</string>

Il codice svela che l’utente potrà decidere in autonomia se attivare o disattivare la funzione di rimozione automatica degli SMS dopo 24 ore, ma è abbastanza scontato presupporre che si sceglierà di cancellarli in automatico; del resto i codici OTP posso essere utilizzati entro pochi minuti dalla loro ricezione, pertanto risulterebbe inutile intasare la UI di Google Messaggi con vecchi SMS OTP ormai inutilizzabili.

La novità scoperta tramite il teardown dell’APK ci anticipa quindi con tutta probabilità una funzione che Google attiverà nelle prossime release dell’app, magari tramite aggiornamento lato server. Nel mentre, però, vi consigliamo di tenere sempre aggiornata l’app tramite il badge sottostante del Play Store in modo da essere pronti ad abbracciare la novità non appena sarà disponibile.