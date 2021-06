Dopo aver svelato diverse novità per quanto riguarda notebook, monitor e accessori, Lenovo presenta in occasione del MWC 2021 cinque tablet Android e un prodotto per la smart home: si tratta di Lenovo Yoga Tab 13, Yoga Tab 11, Tab P11 Plus, Tab M7 (3a gen), Tab M8 (3a gen) e Smart Clock 2. Andiamo a scoprirli tutti.

Le novità Android di Lenovo: Yoga Tab 13, Tab 11, Tab P11 Plus, Tab M7 (3a gen) e Tab M8 (3a gen)

Prestazioni elevate per ogni tipo di utilizzo: questo è quello a cui punta Lenovo con i nuovi dispositivi Android appena presentati. Per quanto concerne la gamma Yoga, abbiamo un Lenovo Yoga Tab 13 progettato per i professionisti e un Yoga Tab 11 più adatto per tutta la famiglia, ma entrambi si possono adattare a qualunque uso.

Con le cinque novità che stiamo per vedere, la casa cinese permette di aggiungere il servizio di assistenza avanzato Lenovo Premium Care, con il quale gli utenti possono usufruire di assistenza tramite telefono, chat o email, con tecnici esperti, soluzioni in tempo reale e riparazioni più rapide (con spedizione quando necessario).

Lenovo Yoga Tab 13 e Lenovo Yoga Tab 11

Yoga 13 offre un ampio display 2K LTPS da 13 pollici (2160 x 1350 pixel, 400 nit e 100% della gamma colore sRGB) che può essere sfruttato in ambito lavorativo, ma anche per guardare video tutorial per imparare a cucinare; il tablet può anche essere appeso a uno scaffale grazie al sostegno in acciaio inossidabile, rivestito da uno strato protettivo anti-impronte e che funge da gancio pe un uso a mani libere.

Il pannello è compatibile con Dolby Vision HDR, mentre lato audio troviamo quattro altoparlanti JBL, tra cui due integrati con l’innovativa soundbar, con supporto a Lenovo Premium Audio e Dolby Atmos per un sonoro più coinvolgente. A bordo abbiamo il SoC Qualcomm Snapdragon 870 octa core, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna. La batteria è da 10.000 mAh e promette una riproduzione video di contenuti a 1080p fino a 12 ore: nel caso non dovesse essere sufficiente, arriverebbe in soccorso la ricarica rapida a 30 W.

Previous Next Fullscreen

Il tablet può anche essere utilizzato come schermo secondario da collegare al notebook tramite cavo micro-HDMI/USB incluso, in modo da vedere più contenuti contemporaneamente. L’esterno del dispositivo in tonalità Shadow Black è rivestito in alcantara, una materiale morbido al tatto realizzato in Italia, un dettaglio che ha contribuito al Red Dot Award per l’eccellenza nel design.

Lenovo Yoga Tab 11 è più accessibile ed è secondo il produttore l’ideale per l’intrattenimento domestico e lo studio da casa, anche grazie al supporto per la penna. Disponibile pure in versione LTE, il tablet può contare sul SoC MediaTek Helio G90T octa core, con 4/8 GB di RAM LPDDR4 e 128/256 GB di memoria interna UFS. Il display IPS TDDI è in questo caso da 11 pollici a risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel, 400 nit e Dolby Vision), mentre la batteria è da 7500 mAh (fino a 15 ore di riproduzione video e ricarica rapida a 20 W).

Previous Next Fullscreen

A bordo dei tablet più recenti di Lenovo possiamo trovare Entertainment Space e Kids Space di Google: il primo è un ambiente per l’intrattenimento che ospita tutti i servizi gratuiti e a pagamento, il secondo è una modalità che aiuta i bambini a scoprire, creare e crescere con una libreria di contenuti di qualità (con controlli parentali Family Link).

Lenovo Yoga Tab 13 e Yoga Tab 11 saranno disponibili entro i mesi di giugno e luglio 2021 al prezzo di partenza di rispettivamente 799 e 349 euro.

Lenovo Tab P11 Plus

Terza novità Android di Lenovo per il MWC 2021 è il tablet Lenovo Tab P11 Plus, un device con display IPS da 11 pollici a risoluzione 2000 x 1200 e quattro altoparlanti con Dolby Atmos. A bordo il SoC MediaTek Helio G90T octa core, fino a 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna e una batteria da 7500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 20 W. Per migliorare l’esperienza d’uso si può abbinare al Lenovo Keyboard Pack, che garantisce una maggiore produttività.

Previous Next Fullscreen

Lenovo Tab P11 Plus sarà disponibile all’acquisto dal mese di luglio 2021 al prezzo di partenza di 299 euro.

Lenovo Tab M7 (3a gen) e M8 (3a gen)

Chiudiamo le novità lato tablet Android con le terze generazioni di Lenovo Tab M7 e Tab M8, che possono contare sulla Smart Charging Station per ottimizzare la modalità Ambient di Google Assistant. Questi nuovi prodotti dispongono di una struttura in metallo, di linee pulite e offrono la massima portabilità.

A livello hardware troviamo i SoC MediaTek MT8166 (M7 Wi-Fi), MediaTek MT8766 (M7 LTE) o MediaTek Helio P22T (M8), display da rispettivamente 7 e 8 pollici IPS (1024 x 600 e 1280 x 800 pixel di risoluzione), 2 GB di RAM LPDDR4 e 32 GB di memoria interna; per le videochiamate sono disponibili fotocamere anteriori da 2 MP con focus fisso.

Lenovo Tab M7 (3a gen) sarà disponibile entro fine mese al prezzo di partenza di 119 euro, mentre Lenovo Tab M8 (3a gen) sarà acquistabile più avanti in alcuni mercati selezionati a un prezzo non ancora comunicato.

Previous Next Fullscreen

Arriva anche Lenovo Smart Clock 2 con Google Assistant

Le novità di oggi di Lenovo si chiudono con Smart Clock 2 con Google Assistant, un dispositivo compatto che promette di rivoluzionare lo spazio sul comodino. Privo di fotocamera (per i più attenti alla privacy), è un orologio multifunzione con caricabatterie wireless opzionale che si attiva quando è sulla docking station. Propone un rivestimento senza cuciture con esterno in tessuto morbido nelle colorazioni Shadow Black, Heather Grey e Abyss Blue (l’85% della plastica viene da materiali riciclati).

Previous Next Fullscreen

Funge da luce notturna, radio stereo, pad di ricarica e smart assistant, eliminando le distrazioni dai segnali acustici dei telefoni durante la notte. Il device offre uno schermo da 4 pollici e permette di visualizzare gli scatti di Google Foto, ascoltare le previsioni del tempo, il bollettino del traffico e tanto altro.

Lenovo Smart Clock 2 con Google Assistant sarà disponibile da agosto 2021 al prezzo di 89,99 euro.

Potrebbe interessarti: migliori tablet Android di giugno 2021