È disponibile da oggi, per rispondere all’offensiva estiva di ho.Mobile, la nuova aggressiva offerta di Tiscali, operatore di telefonia mobile virtuale che si appoggia a rete TIM, il quale mette sul piatto un bundle estremamente ghiotto, con ben 70 GB, ad un prezzo da leccarsi i baffi.

Tiscali Smart 70 TOP: minuti illimitati, 100 SMS e 70 GB a 6,99 euro al mese

Come abbiamo anticipato, Tiscali Smart 70 TOP include minuti illimitati e 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di dati su rete 4G TIM al costo di 6,99 euro al mese con addebito su carta di credito o domiciliazione bancaria. L’offerta prevede un costo per la SIM pari a 10 euro una tantum, mentre il costo di attivazione è gratuito per tutti i nuovi clienti Tiscali che dovranno però sostenere la ricarica minima iniziale di 10 euro.

Occorre ricordare che l’offerta Tiscali Smart 70 TOP è disponibile soltanto per i nuovi clienti che provengono da Vodafone, WINDTRE, Iliad, Fastweb, Very Mobile, ho. Mobile, PosteMobile e altri Operatori Virtuali (ad eccezione di Kena Mobile). Se però non si desidera usufruire dell’addebito su carta di credito o domiciliazione bancaria , il costo della presente offerta aumenta a 8,49 euro al mese (con addebito su credito residuo) anzichè di 6,99 euro.

Ad ogni modo, vi segnaliamo che, per tutti i già clienti Tiscali e per chi attiva un nuovo numero, è disponibile invece la promozione Tiscali Smart 70 al costo di 7,99 euro al mese con addebito su carta di credito o domiciliazione bancaria: resta invariato il bundle con minuti illimitati, 100 SMS e 70 GB di dati.

