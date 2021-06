Realme GT 5G, sbarcato in Italia appena 10 giorni fa, può essere pre-ordinato su Amazon ad un prezzo bomba: 399 euro. Si tratta di una offerta per il pre-ordine da non lasciarsi assolutamente scappare, disponibile per le varianti Dashing Silver e Dashing Blue ai link in calce alla news.

In pre-ordine a 399 euro su Amazon

Con data di uscita fissata al 30 giugno, Realme GT 5G è uno smartphone che non ha nulla da invidiare ai più blasonati dispositivi di fascia alta del settore. La scheda tecnica, infatti, parla di un dispositivo munito di un pannello AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e supporto HDR 10+.

Incredibilmente performante dal punto di vista hardware grazie al processore Qualcomm Snapdragon 888, 8/12 GB di RAM, 128/256 GB di spazio di archiviazione interno – il modello in pre-ordine è la variante 8/128 GB – ed una batteria da ben 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida Super Dart a 65 W.

Senza compromessi la connettività con il supporto alle reti 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS + GLONASS, ingresso audio con jack da 3.5 mm e supporto all’audio Hi-Res e Dolby Atmos. Piuttosto valido anche dal punto di vista multimediale con tre sensori posteriori e anche lato OS con Android 11 e la realme UI 2.0.

Attenzione: se siete interessati all’offerta e non volete perdere l’occasione di acciuffare un vero “flagship killer” dovete cliccare questo link, scorrere in fondo alla pagina e poi cliccare su “Preordine: aggiungi al carrello” di una delle due versioni disponibili di Realme GT 5G, come mostrato nell’immagine soprastante.

