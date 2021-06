Quando si tratta di effettuare una ricerca su un argomento di viva attualità, è importante poter contare su informazioni tempestive, rilevanti ed affidabili, per questo motivo Google ha deciso di aggiungere un avviso dedicato per segnalare all’utente se i risultati di una determinata ricerca effettuata sono in rapida evoluzione.

Questo nuovo e interessante comportamento è stato oggetto di un breve post sul blog ufficiale di Big G firmato da Danny Sullivan, Public Liaison di Google Search.

Nuovi risultati di ricerca: ci pensa Google

Che sia dopo un’occhiata ai social media o in seguito ad una conversazione con qualche amico, basta poco per accendere la curiosità e far partire la ricerca di maggiori informazioni su Google.

Se da una parte Google Search si occupa di selezionare i risultati di ricerca più rilevanti, dall’altra può capitare che quelli più affidabili o comunque migliori non siano ancora online. Questo può accadere, ad esempio, con notizie dell’ultimo minuto o con argomenti emergenti, quando le notizie pubblicate per prime non sempre sono le più affidabili o accurate.

Per questo motivo il colosso di Mountain View dice di avere allenato i propri sistemi per riconoscere quando un argomento è in rapida evoluzione ma, al contempo, determinate fonti non hanno ancora fornito il proprio contributo.

Sulla base di ciò, un nuovo avviso dedicato (visibile nell’immagine sottostante) verrà mostrato al di sopra di ogni risultato di ricerca, di fatto suggerendo all’utente di provare a ricontrollare in un secondo momento, quando maggiori informazioni da un range di fonti più ampio potrebbero risultare disponibili.

Sin dallo scorso anno Google sta facendo qualcosa di simile quando, ad esempio, non trova risultati particolarmente soddisfacenti per la ricerca effettuata. Col recente lancio di About This Result, inoltre, Big G ha offerto la possibilità di reperire informazioni sulle fonti trovate su Google Search, così da inquadrarle in termini di affidabilità e rilevanza.

Con questo nuovo avviso, Google – dice – vuole permettere agli utenti di contestualizzare meglio i risultati di ricerca e avere maggiore fiducia nelle informazioni reperite online.

La novità è in roll out adesso negli Stati Uniti, in lingua inglese, ma nei prossimi mesi arriverà (insieme ad altre funzioni) in altre lingue e Paesi.