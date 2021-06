Nuovi aggiornamenti per ASUS ZenFone 8 e ASUS ZenFone 8 Flip: ecco le novità

In questi giorni ASUS ha rilasciato dei nuovi aggiornamenti software per i suoi smartphone di riferimento ASUS ZenFone 8 e ASUS ZenFone 8 Flip, andiamo a scoprire insieme quali novità contengono.

ASUS ZenFone 8: le novità dell’aggiornamento

Annunciato con un thread sul forum ufficiale del brand, il nuovo aggiornamento per ASUS ZenFone 8 è in roll out da ieri, 22 giugno 2021, e comprende essenzialmente miglioramenti della stabilità di sistema, della gestione delle temperature con app di videochiamate di terze parti e una più ampia compatibilità della funzione VoLTE.

La nuova versione software è la 30.11.51.67, ecco il changelog ufficiale completo:

Optimized system stability Improved thermal for 3rd party APP video call. Fixed issue where on screen keyboard overlapped with gesture navigation Fixed issue where status bar could occasionally overlap Improved Pocket mode threshold and detection Enabled VoLTE & VoWiFi on Orange & Deutsche Telekom (Poland) Enabled VoLTE & VoWiFi on EE & H3G & O2 & Vodafone (United Kingdom) Enabled VoLTE on TIM & VIVO (Brazil) Enabled VoLTE on Orange (Romania) Enabled VoLTE on Vodafone (Hungary)

ASUS ZenFone 8 Flip: le novità dell’aggiornamento

Passando ad ASUS ZenFone 8 Flip (ecco la nostra recensione), il nuovo aggiornamento per lo smartphone con la Flip Camera è in roll out dal 21 giugno.

In questo caso, oltre alla più ampia compatibilità del VoLTE e alle ottimizzazioni della stabilità di sistema, si parla anche di non meglio precisati miglioramenti qualitativi per la fotocamera. Ecco il changelog completo della versione software 30.11.55.57:

Optimized system stability Improved camera quality Enabled VoLTE & VoWiFi on Orange & Deutsche Telekom (Poland) Enabled VoLTE & VoWiFi on EE & H3G & O2 & Vodafone (United Kingdom) Enabled VoLTE on TIM & VIVO (Brazil) Enabled VoLTE on Orange (Romania) Enabled VoLTE on Vodafone (Hungary)

Come aggiornare ASUS ZenFone 8 e ASUS ZenFone 8 Flip

Entrambi gli aggiornamenti descritti sono in roll out graduale per tutti gli smartphone compatibili. Se siete possessori di ASUS ZenFone 8 o ASUS ZenFone 8 Flip, potete controllarne manualmente la disponibilità seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“.