Buone notizie per tutti coloro che hanno acquistato uno degli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 e sono impazienti di provare Android 12: pare, infatti, che il team di sviluppatori del colosso coreano abbia già iniziato a lavorare all’aggiornamento che porterà su tali device l’ultima versione del sistema operativo mobile di Google.

Almeno ciò è quanto sostiene Max Weinbach, che con un messaggio su Twitter ha reso noto che in casa Samsung sono iniziati i lavori degli sviluppatori su Android 12.

Ricordiamo che, stando a quanto ha comunicato Google, la versione definitiva di Android 12 dovrebbe essere rilasciata nel mese di settembre e, pertanto, in autunno i vari produttori di smartphone dovrebbero cominciare ad aggiornare i propri device alla nuova versione del sistema operativo.

Android 12 in arrivo su Samsung Galaxy S21 entro fine anno

Samsung negli ultimi anni si è contraddistinta per la particolare attenzione prestata all’aspetto degli aggiornamenti, cercando di essere una delle aziende più veloci ad aggiornare i propri device e con Android 12 vorrà confermare questa tendenza.

Il colosso coreano dovrebbe organizzare il suo appuntamento annuale dedicato agli sviluppatori, la Samsung Developer Conference (SDC), tra ottobre e novembre ed è probabile che la prima beta di One UI 4.0, basata su Android 12, venga rilasciata prima di tale evento e qualcuno ipotizza che ciò possa avvenire già entro la fine di agosto.

Se per la serie Samsung Galaxy S21 il rilascio di Android 12 è in programma entro dicembre, gli altri smartphone di fascia media e alta del colosso coreano (incluse le precedenti generazioni di punta) dovranno aspettare almeno fino a gennaio 2022 per ricevere il nuovo sistema operativo mobile di Google.

Sarà interessante scoprire quali novità il team di Samsung introdurrà in One UI 4.0 per rendere questa interfaccia una delle più apprezzate in ambito mobile.

Vi ricordiamo che Amazon Prime Day 2021 è iniziato e qui potete trovare tutte le offerte più interessanti.