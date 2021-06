Se siete alla ricerca di una offerta davvero coi fiocchi per acquistare un nuovo smartphone Android, quella di oggi nello store di TIM potrebbe attirare la vostra attenzione.

Più del 40% di sconto e tre mesi gratis di 5G

Infatti, solo per oggi, 17 giugno, lo smartphone Redmi Note 9T 5G è in offerta a 169,90 euro invece di 299,90 euro con tre mesi di traffico 5G gratuiti. Acquistando lo smartphone tramite il link dello store in calce alla news, tutti gli utenti – l’offerta vale anche per chi non è utente TIM e non richiede la registrazione -, avranno l’opportunità di sfruttare la Promo 5G senza costi aggiuntivi. Al passare dei 3 mesi di prova, un SMS inviato da TIM vi chiederà se vorrete continuare a navigare sotto rete 5G al costo di 5 euro al mese con il pacchetto 5G ON Xte.

Per quanto riguarda lo smartphone, al momento della stesura della news sul sito ufficiale TIM Redmi Note 9T 5G è disponibile solo nella variante con 128 GB di spazio interno nelle colorazioni Nightfall Black e Daybreak Purple, con spese di spedizioni gratuite, a 169,90 euro.

Se volete scoprire tutto sullo smartphone vi consigliamo di leggere la nostra recensione su Redmi Note 9T 5G e di guardare anche il video sottostante.

Acquista Redmi Note 9T 5G

