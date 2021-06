Continua imperterrito il grande lavoro del team di sviluppo di WhatsApp beta che, dopo l’aggiornamento rilasciato appena due giorni fa, in queste ore ne ha pubblicato un altro che punta sul design della interfaccia grafica.

Novità aggiornamento WhatsApp beta 2.21.13.2

Dalle informazioni disponibili in rete, la versione 2.21.13.2 di WhatsApp beta introduce una piccola novità relativa al design delle “bolle” dei messaggi delle chat. Infatti, com’è possibile osservare dall’immagine sottostante, è possibile notare come essi abbiano adesso un aspetto molto più “tondeggiante”.

La novità, per quanto “minore”, è ben visibile se si confronta il nuovo design con quello ancora oggi presente invece sul client stabile di WhatsApp. In questo caso il design a forma di pillola offre un look & feel più amichevole.

Come aggiornare WhatsApp beta

L’aggiornamento di WhatsApp beta alla versione 2.21.13.2 è attualmente in fase di propagazione sul Play Store per tutti gli utenti iscritti. Resta ugualmente possibile installare la stessa versione manualmente scaricando l’APK da questo link di APK Mirror.

