Il team di sviluppatori di WhatsApp è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma e di introduzione di nuove feature e più o meno grandi modifiche grafiche.

Qualche volta, tuttavia, le novità introdotte potrebbero non convincere del tutto gli sviluppatori, che pertanto decidono di rimuoverle e tornare alla precedente versione: questo sembra essere anche il caso di una novità introdotta con la versione 2.21.12.12 di WhatsApp Beta.

Il team di WhatsApp torna sui propri passi

Ci stiamo riferendo alla modifica in virtù della quale alcuni elementi dell’interfaccia, quando è attivo il tema scuro, sono passati dal verde al blu:

Ebbene, stando a quanto riportato dallo staff di WABetaInfo, nelle scorse ore il team di WhatsApp ha annullato tali modifiche, ripristinando la precedente colorazione verde.

E se vi state chiedendo quale sia la motivazione che ha spinto gli sviluppatori della popolare app di messaggistica a tornare sui propri passi, pare che alcuni utenti si siano lamentati per il fatto che il nuovo colore non fosse correttamente visibile nella notifica, a causa del suo contrasto.

In pratica, gli sviluppatori avrebbero ascoltato il feedback degli utenti, così come dovrebbe avvenire (ma, purtroppo, non sempre accade) con ogni applicazione.

Se desiderate provare in anticipo tutte le novità di WhatsApp, potete farlo iscrivendovi al canale di beta testing sul Google Play Store (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link). Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso le nuove versioni dell’app possono farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad esso dedicata seguendo questo link).

