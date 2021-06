Guardando al passato Huawei dovrebbe lanciare la serie Mate di prossima generazione a settembre di quest’anno. L’ammiraglia dovrebbe essere alimentata da un chip Kirin di nuova generazione, tuttavia le ultime indiscrezioni provenienti dai media cinesi affermano che quest’anno Huawei non rilascerà uno smartphone di punta della serie Mate.

È noto che il produttore cinese sta attraversando un periodo difficile per via dell’embargo commerciale che il governo degli Stati Uniti ha imposto alla società. Le restrizioni impediscono a Huawei di accedere a componenti chiave per la produzione dei suoi smartphone.

Il prossimo Huawei Mate non debutterà quest’anno

Nonostante le restrizioni l’azienda è riuscita rilasciare la serie Mate 40 l’anno scorso, ma le unità prodotte scarseggiavano. Quest’anno la società deve ancora rilasciare Huawei P50 il cui teaser è stato mostrato solo di recente alla conferenza di presentazione di HarmonyOS 2, ma senza una data di lancio.

I rumor sostengono inoltre che Huawei ha adottato principalmente una strategia di mantenimento degli utenti mobili esistenti, attraverso servizi post vendita come la sostituzione della batteria, della back cover e anche di componenti come lo schermo, la scheda madre e la fotocamera sui modelli esistenti a prezzo ribassato. La società prevede inoltre di accelerare la migrazione dei modelli su HarmonyOS.

Se queste indiscrezioni fossero fondate Huawei salterebbe l’appuntamento annuale iniziato nel 2013 quando lanciò il primo modello della serie Mate, tuttavia l’azienda deve ancora pronunciarsi in merito alla questione.

In copertina: Huawei Mate 40 Pro