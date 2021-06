OnePlus Nord N200 5G in questi ultimi giorni è stato spesso protagonista di numerose news per via del fiume di rumor, leak, fughe di notizie e anticipazioni ufficiali che hanno preceduto il suo lancio ufficiale.

Caratteristiche OnePlus Nord N200 5G

In queste ore il nuovo smartphone di fascia media di OnePlus viene finalmente annunciato e, dati alla mano, scopriamo che si tratta di un bel passo in avanti rispetto a OnePlus Nord N100, il suo predecessore. Sebbene sia presente un design molto simile, soprattutto frontalmente, in realtà OnePlus Nord N200 5G è adesso un terminale molto più sensato di quanto non lo fosse il precedente modello, se non altro per la presenza di un display più definito, un processore più potente e il supporto alla connettività 5G. Queste tre caratteristiche, da sole, potrebbero permettere a OnePlus Nord N200 5G di posizionarsi all’interno della classifica dei migliori smartphone economici.

Dicevamo, con un design frontale pressoché immutato con cornici piuttosto ottimizzate e una fotocamera punch hole da 16 MP, il display di OnePlus Nord N200 5G è a risoluzione Full HD+ con refresh rate a 90 Hz. Il processore Qualcomm Snapdragon 480, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 Gb di storage, è un bel passo in avanti rispetto al modello Snapdragon 460 del modello precedente, se non altro per il pieno supporto alla connettività 5G.

Sul retro troviamo qualche leggera differenza a livello di design come, ad esempio, una lavorazione del modulo fotografico triplo più in linea con quella di OnePlus 9 e il posizionamento laterale del sensore per le impronte digitali per lasciare posto al logo dell’azienda. Bene la batteria da 5000 mAh con caricabatterie da 18 W in confezione, così come la presenza di Android 11 con la OxygenOS 11.

Scheda tecnica

Display LCD da 6,49 pollici con risoluzione Full HD+ con refresh rate da 90 Hz;

processore Qualcomm Snapdragon 480 5G con GPU Adreno 619;

4 GB di RAM con 64 GB di spazio di archiviazione interno espandibile tramite microSD;

fotocamera primaria: sensore posteriore da 13 MP, sensore macro da 2 MP e sensore bokeh da 2 MP;

fotocamera frontale da 16 MP;

connettività 5G, Bluetooth 5.1, porta USB Type-C, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, jack audio da 3.5 mm, sensore per le impronte laterali;

batteria da 5000 mAh con caricabatterie in confezione da 18 W;

Android 11 con personalizzazione OxygenOS 11.

Prezzo e disponibilità OnePlus Nord N200 5G

OnePlus Nord N200 5G sarà disponibile negli USA a partire dal prossimo 25 giugno al prezzo di 240 dollari, circa 200 euro al cambio. Al momento non ci sono indicazioni circa l’eventuale arrivo del dispositivo anche in Europa, ma vi terremo informati non appena avremo novità in merito.

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartphone OnePlus del mese.