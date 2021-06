Qualche giorno fa, Google ha rilasciato la seconda versione Beta di Android 12, introducendo diverse novità. Una molto interessante e sfiziosa riguarda il tanto atteso e acclamato widget “Conversazioni”, che può cambiare sfondo a seconda del contenuto del messaggio.

Novità di Android 12 tra conversazioni e sicurezza

Il widget “Conversazioni” raggruppa i messaggi che arrivano dalle Chat, mostrando l’immagine del profilo della persona che ci ha contattati, il nome e il testo del messaggio.

Ed è proprio a seconda del contenuto del messaggio che lo sfondo del widget in questione può cambiare, animandosi in vario modo. Ad esempio, lo sfondo può cambiare mostrando dei punti esclamativi, dei punti interrogativi o delle emoji!

Da cosa dipende l’animazione dello sfondo? Vi starete chiedendo. A dare una spiegazione sono i ragazzi di XDA-Developers, secondo i quali se il testo del messaggio contiene più punti esclamativi, interrogativi, una combinazione di entrambi (?!) o una emoji ripetuta più volte, lo sfondo del widget “Conversazioni” si animerà applicando quel particolare motivo.

Si tratta sicuramente di una modifica minore, ma non di poco conto. Android 12 è pensato per rendere l’esperienza utente più piacevole e dinamica e questa novità viaggia certamente in quella direzione.

Oltre a migliorare la user experience complessiva, Android 12 offre anche delle funzionalità pensate per una maggiore sicurezza della salute dell’utente. Per questo motivo la prossima versione del sistema operativo di Google per dispositivi mobile offrirà una nuova area “Sicurezza ed Emergenza” all’interno delle Impostazioni dello smartphone.

La seconda versione Beta di Android 12 applica alcune piccole modifiche estetiche all’area “Sicurezza ed Emergenza”. Questa nuova sezione offre un accesso rapido alle informazioni personali più importanti (come gruppo sanguigno, anamnesi e altro) e ai contatti di emergenza, con la possibilità di aggiungerne di nuovi. C’è anche un pulsante per chiamare rapidamente il numero di emergenza e di soccorso.

Infine, la sezione offre ai possessori di uno smartphone Pixel l’accesso rapido ad alcune delle funzionalità esclusive riguardanti la sicurezza personale, come quella del rilevamento degli incidenti automobilistici.