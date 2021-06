Come anticipato il mese scorso, HMD Global ha annunciato lo smartphone Nokia C20 Plus in Cina. Si tratta di un entry level che esegue Android Go Edition con due anni di aggiornamenti di sicurezza.

Lo smartphone economico di Nokia offre uno schermo HD+ da 6,5 ​​pollici ed è trainato dal SoC Unisoc SC9863A con 3 GB di RAM e 32 GB di archiviazione espandibile fino a 256 GB con microSD.

Il comparto fotografico posteriore è composto da una fotocamera da 8 MP con flash LED e da un sensore di profondità da 2 MP, mentre frontalmente è presente una fotocamera selfie da 5 MP alloggiata all’interno di un notch a goccia.

Nokia C20 Plus presenta un elegante design nordico con un involucro che è stato progettato per migliorare l’ergonomia ed è alimentato da una batteria integrata da 4950 mAh, più capiente rispetto a quella rimovibile da 3000 mAh dei modelli Nokia C10 e Nokia C20.

Specifiche di Nokia C20 Plus

Schermo LCD da 6,5 ​​pollici (1600 × 720 pixel) HD+ V-notch con rapporto di aspetto 20:9

Processore Octa-Core Unisoc SC9863A da 1,6 GHz con GPU IMG8322

3 GB di RAM e 32 GB di storage (eMMC 5.1) espandibili fino a 256 GB con microSD

Android 11 Go Edition

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Fotocamera posteriore da 8 MP con flash LED, sensore di profondità da 2 MP

Fotocamera frontale da 5 MP

Jack audio da 3,5 mm, radio FM

Connettività 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, porta micro USB

Batteria da 4950 mAh

Dimensioni: 165,4 x 75,85 x 9,5 mm; Peso: 204,7 g

Disponibilità e prezzi di Nokia C20 Plus

Nokia C20 Plus è disponibile nei colori Ocean Blue e Graphite Black a un prezzo di 699 yuan, corrispondenti a circa 89 euro. Lo smartphone è disponibile su ordinazione e sarà in vendita in Cina a partire dal 16 giugno.

