Anche oggi abbiamo una valanga di nuove informazioni da condividere con voi. Questa volta, protagonisti dell’articolo saranno, da un lato, il prossimo Mi MIX Fold di Xiaomi, e dall’altro i nuovi Nokia C20 Plus e Nokia C30 che HMD Global avrebbe in cantiere.

Xiaomi Mi MIX Fold con entrambi i display a alta frequenza di aggiornamento

Xiaomi ha lanciato Mi MIX Fold appena qualche mese fa, ma l’azienda starebbe già lavorando al suo successore. Il prossimo smartphone pieghevole porta il nome “J18s” e, stando a quanto riportato su Weibo, sia il pannello esterno che quello interno dovrebbe supportare una frequenza di aggiornamento molto alta, di 90 Hz o di 120 Hz.

Secondo le più recenti indiscrezioni, il prossimo smartphone pieghevole di casa Xiaomi continuerà a chiamarsi “Mi MIX Fold” e includerà alcune delle più recenti tecnologie introdotte dal colosso cinese. Tra queste, una fotocamera sotto lo schermo e un comparto fotografico esterno molto avanzato, con sensore principale da 108 MP, una lente liquida 3X e un obiettivo ultra-wide.

Al momento, tuttavia, Xiaomi non ha ancora comunicato una data di lancio ufficiale, per cui non dovremmo aspettarci il debutto del nuovo Mi MIX Fold prima del mese di agosto. Con qualche possibilità, lo smartphone sarà disponibile per l’acquisto entro la fine dell’anno in corso.

Nokia C20 Plus e Nokia C30 con batterie grandissime

HMD Global si starebbe invece preparando al lancio di due nuovi smartphone Nokia della serie C. Parliamo di Nokia C20 Plus e Nokia C30, che dovrebbero entrambi essere dotati di due grandi batterie.

Stando a quanto emerso in Rete nelle ultime ore, Nokia C20 Plus presenterà una batteria da 5.000 mAh, mentre Nokia C30 sarà dotato di una più grande batteria da 6.000 mAh. Quest’ultimo stabilisce un nuovo record della storia Nokia: il C30, infatti, è il primo smartphone del marchio a essere dotato di una batteria così grande.

Alcune immagini trapelate sul Web ci permettono anche di farci un’idea del design degli smartphone in questione, che sembrano sfoggiare un’estetica molto simile, se non fosse per le dimensioni di Nokia C30, leggermente superiori rispetto a quelle di Nokia C20 Plus.

Entrambi gli smartphone sono dotati di una doppia fotocamera esterna che alloggia su di una base rotonda. Nokia C30 presenta anche un sensore di impronte digitali appena sotto il modulo fotografico, mentre entrambi presentano il flash LED al lato sinistro della fotocamera.

Considerando che la serie C di Nokia è nata per eseguire Android 11, con molte probabilità Nokia C20 Plus e Nokia C30 eseguiranno Android 11 Go. Uno dei due smartphone dovrebbe anche fare il suo debutto in Cina.

Al momento, tuttavia, non si hanno notizie sulla data di lancio di Nokia C20 Plus e Nokia C30.