Come da anticipato da un’indiscrezione di qualche giorno fa, OnePlus ha appena lanciato in India la serie OnePlus TV U1S, che include modelli 4K da 50, 55 e 65 pollici, e l’accessorio OnePlus TV Camera.

OnePlus afferma che l’avanzato Gamma Engine con oltre 50 algoritmi personalizzati provvede a ottimizzare la qualità delle immagini in tempo reale rendendole più fluide e chiare.

Questi sono i primi modelli di OnePlus TV a offrire un controllo vocale a mani libere utilizzando la funzione Speak Now che si integra perfettamente con Google Assistant.

OnePlus Watch, OnePlus Buds e OnePlus Buds Z possono essere collegati a questa TV. OnePlus Watch può accendere e spegnere la TV, scorrere i contenuti, controllare il volume e altre impostazioni della TV.

La nuova funzione Smart Sleep Control spegne automaticamente la TV quando OnePlus Watch rileva che l’utente si è addormentato per oltre mezz’ora, mentre OxygenPlay 2.0 aggrega i contenuti di 16 servizi.

E’ inoltre possibile utilizzare lo smartphone come telecomando intelligente per digitare o parlare per controllare la smart TV e come trackpad per tracciare e scorrere i contenuti, mentre la funzione multicast consente agli utenti di trasmettere fino a due schermi di smartphone sulla TV.

Specifiche di OnePlus TV U1S 50, 55 e 65″

Pannello LED 4K da 50/55/65 pollici (3840 x 2160) con gamma di colori DCI-P3 al 93%, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

Motore Gamma con MEMC, Super Risoluzione, Riduzione del rumore, Mappatura dello spazio colore, Contrasto dinamico, Anti-Alasing, AI-PQ

Android TV 10 con OxygenPlay 2.0

Google Assistant integrato, Supporto per Amazon Alexa, controllo vocale a mani libere con Speak Now

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.0 LE, 3 porte HDMI (supporto HDMI1 ARC), 2 porte USB (2 x USB 2.0), 1 uscita ottica, 1 porta Ethernet

Altoparlante da 30 W (2 unità nei modelli da 50″ e 55″ – 4 unità, 2 ad alta frequenza e 2 a piena frequenza nel modello da 65″), DTS-HD, Dolby Audio, Co-sintonizzato con Dynaudio

Disponibilità e prezzi di OnePlus TV U1S 50, 55 e 65″

OnePlus TV U1S 50″ ha un prezzo di Rs. 39.999 (circa 449 euro), il modello da 55″ costa Rs. 47.999 (circa 539 euro), mentre quello da 65″ ha un prezzo di Rs. 62.999 (circa 708 euro) e saranno disponibili per i membri Flipkart Plus, Amazon.in Prime e OnePlus Red Cable Club a partire da stasera alle 21:00.

OnePlus TV Camera

La nuovissima OnePlus TV Camera consente video e foto grandangolari in 1080P ed è dotata di doppio microfono e algoritmi di cancellazione del rumore di fondo.

Gli utenti possono collegare facilmente la fotocamera a OnePlus TV serie U, Q1 e U1S e proteggere la loro privacy chiudendo l’otturatore dell’obiettivo, inoltre possono collegarsi a Google Duo. OnePlus TV Camera ha un prezzo di Rs. 2.499 (circa 28 euro).