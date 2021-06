OnePlus ha confermato che annuncerà la nuova serie OnePlus TV insieme allo smartphone OnePlus Nord CE 5G durante la sua prossima conferenza di lancio virtuale “OnePlus Summer Launch” programmata per il 10 giugno.

Come accade spesso, a pochi giorni dall’evento ufficiale sono trapelate nuove informazioni riguardanti la TV, oltre che il suo accessorio OnePlus Plug-n-Play TV Camera.

OnePlus TV Serie U1S

Stando ai render condivisi dall’informatore Ishan Agarwal la nuova TV di OnePlus presenterà un design senza cornice con un logo OnePlus in basso al centro e la dicitura “Co-tuned with Dynaudio” nell’angolo in basso a destra.

La nuova smart TV sarà dotata anche di quattro indicatori LED per microfoni a lungo raggio posizionati appena sotto il logo OnePlus, inoltre il telecomando Bluetooth per questa serie includerà anche NFC, oltre a un microfono.

Secondo i rapporti precedenti questa imminente TV di OnePlus sarà disponibile in tre dimensioni: 50 pollici, 55 pollici e 65 pollici. Tutte e tre le varianti sfoggeranno un pannello LCD retroilluminato a LED con una risoluzione di 3840×2160 pixel (4K), 1,07 miliardi di colori, gamma di colori DCI-P3 al 93%, precisione del colore ΔE<2 e luminosità di picco di 300 nit. Il display supporterà anche una frequenza di aggiornamento di 60Hz, MEMC, HDR10+ e HLG.

Il televisore sarà trainato da un chipset MediaTek accoppiato con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna ed eseguirà Android TV basato su Android 10 con OxygenPlay 2.0.

La TV includerà Chromecast Built-in, Google Assistant, Amazon Alexa, OnePlus Watch control, integrazione OnePlus Buds e supporterà videochiamate Google Duo in 1080p tramite l’accessorio OnePlus Plug-n-Play TV Camera.

Per quanto riguarda l’audio la TV sarà dotata di altoparlanti da 30 W sintonizzati Dynaudio con supporto per Dolby Atmos, mentre sul fronte della connettività e delle porte sarà dotata di Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, una porta HDMI 2.1 con eARC, due porte HDMI 2.0 e 2 porte USB 2.0.

La serie OnePlus TV U1S dovrebbe essere lanciata in India a prezzi di circa 451, 553 e 733 euro rispettivamente per i modelli da 50, 55 e 65 pollici.

OnePlus Plug-n-Play TV Camera

L’esistenza di OnePlus Plug-n-Play TV Camera è già nota, ma oggi sono trapelati i primi render dell’accessorio per mano di Yogesh in collaborazione con MySmartPrice.

Proprio come affermato dai rapporti precedenti, le immagini mostrano la webcam con un otturatore per la privacy e una porta USB Type-C sul retro. Si vocifera che il dispositivo sia dotato di una fotocamera a fuoco fisso e di un microfono.

L’accessorio includerà un cavo da USB Type-C a USB Type-A per il collegamento con i modelli di TV OnePlus compatibili e potrebbe avere un prezzo al dettaglio di circa 56 euro.